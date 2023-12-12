المقاومة ترفض تبادلا للأسرى تحت النار

نادية سعد الدين

اضافة اعلان

عمان - واصل جيش الاحتلال غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما تسبب في ارتقاء 20 شهيدا في رفح جنوب القطاع .في حين تدور اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة في الأحياء الشرقية لمدينة غزة.في الأثناء، استشهد 6 فلسطينيين في قصف مسيّرة صهيونية على مدينة جنين، التي اقتحمتها قوات الاحتلال صباح أمس، في وقت صعّد الاحتلال حملته ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.يأتي ذلك بينما يطرق الاحتلال باب التفاوض لإبرام اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، سبيلاً للاستهلاك الداخلي وتخفيف ضغط الشارع الصهيوني، بالتزامن مع دكّ قطاع غزة بوابل غاراته الجوية الكثيفة والمراهنة على معركة خان يونس لتحقيق أي إنجاز عسكري أمام جمهوره الساخط، بما يشي بداخل مأزوم تحت قشرة العنجهيّة، التي تدفعه للادعاء بسقوط 10 % من جنوده قتلوا في غزة "بنيران صديقة".وقد طلبت حكومة الاحتلال وساطة من مصر وقطر للتوصل إلى هدنة مؤقتة يتم خلالها تبادل الأسرى مع حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية، معتبرة أن الظروف باتت ناضجة، وأنها مستعدة لاستئناف الاتصالات مع الوسطاء، من أجل إطلاق سراح باقي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.إلا أن حركة الجهاد الإسلامي، أكدت أنّ "كل ما يتعلق بمفاوضات الأسرى يكون بعد وقف شامل لإطلاق النار"، مشددة على أنّ "لا حديث الآن بشأن هُدَن إنسانية"، وأن موقف المقاومة واضح بشأن رفض أي مفاوضات تحت ضغط النار.وتضع المقاومة الفلسطينية في غزة شروطاً واضحة، مفادها أنّ لا مفاوضات تحت النار، ولا تبادل للأسرى، ما دام العدوان الاحتلالي مستمراً على غزة.يأتي ذلك على وقع مجازر وحشيّة مهولة أدت لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين في قصف كثيف للقطاع، فمن الواضح أن الاحتلال يزيد من سلسلة غاراته الجوية بكثافة لتحقيق أي إنجاز عسكري، بعد كشف زيف مزاعمه بالسيطرة على غزة وانهيار حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية ميدانياً، حيث لا تزال الأخيرة تقصف عمق الكيان الصهيوني لليوم 67 من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.فيما ما تزال قوات الاحتلال تُواجه مقاومة شرسة في شمال القطاع، بعد زعم جيش الاحتلال أنه سيطر على تلك المناطق، حيث تدور معارك عنيفة في منطقتي الشجاعية وجباليا بالمدينة، بما يجعل الاحتلال في سباق مع الزمن الأميركي، من أجل إحراز أهدافه العسكرية المتنقلة باستمرار قبل نفاد الدعم الأميركي للحرب، وبحث سبل وقف التهديدات المحدقة به من جبهات عديدة.في حين واصلت طائرات الاحتلال قصفها المكثف لمختلف مناطق قطاع غزة وسط مشاركة لافتة للزوارق الحربية في قصف سواحل وسط وجنوب قطاع غزة، حيث شن الطيران الحربي الصهيوني سلسلة غارات عنيفة على أبنية سكنية مأهولة بالمدنيين في مدينة رفح، جنوب القطاع، مما أدى لاستشهاد 20 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 أطفال، وإصابة العشرات.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى "كمال عدوان" شمالي قطاع غزة بعد حصاره وقصفه لعدة أيام، وقامت بتجميع الذكور بما فيهم الطواقم الطبية في ساحة المستشفى، في ظل الخشية من اعتقالهم واعتقال الطواقم الطبية أو تصفيتهم".وطالبت "الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك فوراً لإنقاذ حياة الموجودين في المستشفى وحمايتهم".ونفذ طيران الاحتلال أحزمة نارية ممتدة ما بين جنوب ووسط محافظة خانيونس، جنوباً، التي تحاول دبابات الاحتلال التقدم إليها من أكثر من محور، مما أدى لارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى، أسوة باستهداف منازل المدنيين بمخيم النصيرات وسط القطاع.كما جددت مدفعية الاحتـلال قـصفها على حيي التفاح والدرج، تزامنا مع إلقاء قـنـابـل إضاءة شرق غـزة، فيما تشهد مراكز النزوح في جباليا هجوماً احتلالياً كبيراً، حيث اقتحمت دبابات الاحتلال ثلاثة مراكز للنزوح غرب المخيم وقامت باعتقال كل من هو فوق الـ15 عاما قبل أن تطلق سراحهم وتعتقل بعضهم في ظروف إنسانية مهينة.وفي الأثناء؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد كل من؛ محمود أبو سرور، بكر زكارنة، ثائر أبو التين، ورفيق دبوس، وإصابة آخرين بجروح، في البلدة القديمة في جنين جراء تعرضهم للقصف من قبل طائرة مسيرة للاحتلال أمس.وقالت الوزارة إن الشاب فؤاد عماد عباهرة (36 عاما) استشهد إثر منع الاحتلال سيارة الإسعاف من نقله إلى المستشفى لمدة نصف ساعة، بعد إصابته في الفخذ وتركه دون علاج، بينما استشهد الطفل المريض أحمد محمد سمار (13 عاما) بعد إعاقة الاحتلال وصوله لتلقي العلاج في مستشفى الشهيد خليل سليمان، أثناء العدوان على جنين.وقصفت قوات الاحتلال بطائرة مسيرة موقعاً في البلدة القديمة في جنين، وذلك خلال عملية الاقتحام الواسعة التي قامت بها وتخللتها مواجهات واشتباكات واقتحامات طالت عشرات المنازل، بالمدينة والمخيم برفقة عدة جرافات عسكرية، واعتلاء جنود وقناصة الاحتلال عدداً من البنايات السكنية في عدد من أحياء المدينة.كما شهدت مدينة جنين ومخيمها دماراً واسعاً في البنية التحتية، حيث دمرت قوات الاحتلال مولدات كهرباء في أحياء من جنين ومخيمها وعدة صروح للشهداء، كما شنت حملة تفتيش ومداهمات للمنازل واعتقلت ستة فلسطينيين بينهم سيدة فلسطينية.