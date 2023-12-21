المقاومة تكبد الاحتلال قتلى وصواريخها تطال تل أبيب

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غزة - أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها قصفت أمس تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة، كما أعلنت عن سلسلة من العمليات الجديدة في قطاع غزة، وأكدت أنها أوقعت قتلى وجرحى من الجنود المحتلين.وقالت عبر حسابها في تطبيق تليغرام إن الرشقة الصاروخية التي أطلقتها على تل أبيب الكبرى تأتي ردا على المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة.وتحدث جيش الاحتلال عن اعتراض 20 صاروخا، في حين قالت مصادر في كيانه إن 35 صاروخا على الأقل أطلقت باتجاه تل أبيب.وذكرت مواقع إخبارية بأنه مع سماع دوي صفارات الإنذار هرع مواطنو الكيان في تل أبيب للملاجئ، مشيرا إلى سقوط شظايا صاروخية في تل أبيب ومناطق قريبة منها، بينها بيتح تيكفا وهرتسليا، بالإضافة إلى أسدود في الجنوب.وقال الموقع إن شوارع تل أبيب أصبحت مع الرشقات الصاروخية شبه خالية، مضيفا أن عددا قليلا من الناس كانوا يتجولون فيها، كما أغلقت المحال التجاريةأبوابها مؤقتا.وذكرت المواقع أن الدفعة الصاروخية الكبيرة من غزة هي بحد ذاتها تشكل ضغطا كبيرا على الحكومة الإسرائيلية ومحركا للشارع الذي يميل لمعارضة حكومة بنيامين نتنياهو.وطلبت شرطة الاحتلال من السكان البقاء قرب المناطق المحمية، وعدم لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات.من جهتها، وصفت القناة 12 الإسرائيلية الهجوم الصاروخي من غزة بأنه الأعنف منذ أسابيع.في غضون ذلك، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس عن سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، فقد أعلنت أن مقاتليها اشتبكوا مع جنود الاحتلال في المغراقة وسط القطاع بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوا عددا منهم بين قتيل وجريح.كما أعلنت أنها استهدفت قوة صهيونية متحصنة في مبنى بمنطقة المغراقة بقذيفة مضادة للتحصينات، وقنصت جنديا فوق دبابة ثم استهدافها بقذيفة تاندوم.-(وكالات)