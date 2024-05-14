المقاومة في غزة تعمق جراح الاحتلال.. إصابة 28 جنديا إسرائيليا

أعلنت المقاومة الفلسطينية مساء الثلاثاء، عن عدة عمليات نفذتها أثناء اشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أعلنت كتائب عز الدين القسام عن قصف قوات الاحتلال المتقدمة شمال المحافظة الوسطى بالقرب من جسر وادي غزة بقذائف هاون، كما استهدفت جنود وآليات الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

وفي نفس السياق، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن المقاومة خاضت اشتباكات مسلحة مع قوة صهيونية خاصة، استدرجناها في أحد المنازل على شارع صلاح الدين بحي الزيتون، كما سيطرت أيضا على طائرة لجيش الاحتلال بدون طيار من نوع "إيفو ماكس" بعد أن أسقطتها في سماء شرق خان يونس.

في حين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن إصابة 28 جنديا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات الماضية، بعضهم بجروح خطيرة.