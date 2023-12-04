المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال اعتقل 35 طبيباً

أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن قصف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لمستشفى كمال عدوان بمحافظة (شمال قطاع غزة) يُعدُّ انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ولفت إلى أنه يدلل على وجود خطة "إسرائيلية" متكاملة ومعتمدة تهدف إلى القضاء على القطاع الصحي بما يشمل ذلك مباني المستشفيات.

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وقال المكتب في بيان له : "قصف جيش الاحتلال بشكل مباشر أكثر من 14 مستشفىً بمحافظتي غزة وشمال غزة بصواريخ الطائرات وقذائف الدبابات وحاول اغتيال العديد من الأطباء، وقام باعتقال (35) طبيباً وعلى رأسهم اعتقال د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي".

وطالب المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بوقف الضوء الأخضر الذي منحوه للاحتلال باستهداف المستشفيات وموافقتهم له على تدمير القطاع الصحي في قطاع غزة كون ذلك جريمة حرب منظّمة يُعاقب عليها القانون الدولي وتُجرّمها كل القوانين والمواثيق الدولية، والسكوت عنها يعدُّ مشاركة فاعلة فيها.