المكتب الإعلامي الحكومي في غزة:المستشفيات تواجه واقعاً كارثياً

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قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أمس الاثنين، جرائم بحق عدد من العائلات، منها: عائلة ملكة (17 شهيداً)، عائلة بركة (18 شهيداً)، عائلة غباين (19 شهيداً)، عائلة زنون (18 شهيداً)، عائلة الكرد (20 شهيداً).وأضاف معروف، في مؤتمر صحفي مساء أمس، أن الاحتلال ارتكب خلال عدوانه على قطاع غزة 908 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها آلاف الشهداء، فيما ارتقى 35 صحفياً و124 من الكوادر الطبية و18 من طواقم الإنقاذ من الدفاع المدني منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الحالي.وأشار إلى أن العالم الذي كان يتداعى أمام ضحايا الكوارث الطبيعية من الفيضانات والزلازل، يصمت اليوم أمام جرائم الاحتلال التي يرتكبها في غزة.وأوضح أن الحديث عن زيادة عدد الشاحنات هو محاولة ترميم لآلية فاشلة أساساً؛ لأن العدد المحدود الذي يدخل منها لا يلبي احتياجات الإغاثة الإنسانية العاجلة في ظل الارتهان لاشتراطات الاحتلال.وأكد أن المستشفيات تواجه واقعاً كارثياً؛ ولا يكتفي الاحتلال بذلك، فيزيد من تهديده وقصفه في محيط مستشفى القدس ويرفع وتيرة تهديداته ضد مستشفى الشفاء، تزامناً مع قصفه المستشفى التركي جنوب مدينة غزة؛ بالرغم من أنه يفترض أن تكون من المباني المحمية وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.ونوه أن الاحتلال ارتكب صباح أمس جريمة أمام مرأى العالم، استهدف فيها بالقصف المدفعي سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين لا تشكلان أي خطر، استشهد فيها عدد من المواطنين.ونوه أن 18 ألف طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة، وهي توازي حجم القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما مرة ونصف المرة.وقال معروف إن أكثر من 200 ألف وحدة تضررت، منها قرابة 32.500 وحدة سكنية هدمت كليًا وغير صالحة للسكن، وما زالت هذه الإحصائيات غير مكتملة بسبب شدة القصف على القطاع.وأضاف أن الاحتلال دمّر 85 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية وألحق فيها الضرر الكبير، فيما تعرّضت 203 مدارس لأضرار متنوعة، منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة.وأشار إلى أن الاحتلال يواصل استهدافه للكنائس والمساجد، حيث هدم كليا 47 مسجداً و102 مسجد تضرروا بشكل جزئي، إضافة لأضرار متنوعة في 3 كنائس.--(بترا)