الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الوضع الإنساني في غزة كارثي وخطير ويتجه نحو الهاوية

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أطفال غزة

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الثلاثاء، من تداعيات تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة "بشكل كارثي وخطير وغير مسبوق". 

وقال المكتب الإعلامي إن الوضع الإنساني في غزة "يتجه نحو الهاوية بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل"منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع. 
وأوضح البيان أن أكثر من 8ر1 مليون شخص أصبحوا نازحين في قطاع غزة ويسكنون خارج مساكنهم وخارج منازلهم، إما في مراكز النزوح والإيواء أو في منازل ومساكن أخرى. 

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وأفاد بأن سكان قطاع غزة "يعانون ظروفا إنسانية صعبة وغير مسبوقة من الشّقاء، ويعانون معاناة بالغة في توفير الغذاء والدَّواء والماء الصالح للشرب". 


ودعا البيان إلى إنقاذ قطاع غزة من خلال فتح جميع المعابر بما في ذلك معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل لتوسيع نطاق العمل الإغاثي وتسريع وصول المواد الأساسية والغذائية والتموينية إلى الأسواق والمحال التجارية. 


وأكد أن عملية إدخال الوقود تعد العمود الفقري لإنجاح عمليات الإغاثة الإنسانية بشكل كامل لأهالي قطاع غزة وفي جميع المجالات ذات الأولوية. وكالات 


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