الجمعة 08 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك الإسباني يعلن تضامن بلاده مع غزة

الملك الإسباني فيليبي السادس
الملك الإسباني فيليبي السادس

أعرب المفوض العام لوكالة الغوث الأونروا، فيليب لازاريني اليوم الجمعة عن الامتنان العميق للتضامن الساحق من إسبانيا تجاه شعب غزة خلال الكارثة الإنسانية المستمرة”.

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وقال لازاريني الذي التقى بالعاهل الإسباني فيليبي السادس، انه يشيد بالدعم الإسباني لـ”خدمات الأونروا المنقذة للحياة والأساسية للاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة”.
إلى ذلك، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعرب لازاريني عن شعوره “بحزن عميق لأن النساء في غزة ما زلن يعانين من عواقب هذه الحرب الوحشية، بما في ذلك الولادة دون مساعدة طبية أساسية”
وشدد لازاريني في منشور له على موقع اكس أنه”يتعين علينا أن نفعل المزيد لحماية حقوق النساء والفتيات وإعطاء الأولوية للمساعدات الإنسانية غير المقيدة والمستجيبة للنوع الاجتماعي”، مؤكدا على “إن وقف إطلاق النار الفوري هو الحد الأدنى”.
وأضاف “أنني فخور بالنساء العاملات في الأونروا، اللواتي يقمن بعمل شجاع ومنقذ للحياة كل يوم في أصعب الظروف: إنهن يستحقن الحماية والدعم من المجتمع الدولي”.

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