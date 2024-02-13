الثلاثاء 13 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك: هذه الحرب يجب أن تنتهي

الملك: واحدة من أكثر الحروب تدميرا في التاريخ الحديث لا تزال مستمرة في غزة
الملك: واحدة من أكثر الحروب تدميرا في التاريخ الحديث لا تزال مستمرة في غزة
الملك: تحمل زيارتي اليوم معنى إضافيا وبلدانا يحتفلان بمرور 75 عاما على الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية بيننا
الملك يحذر من أن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية أخرىاضافة اعلان
الملك يجدد التأكيد على الحاجة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
الملك: علينا أن نعمل بشكل طارئ وعاجل على ضمان إيصال مساعدات كافية ومستمرة إلى غزة
الملك: القيود المفروضة على المساعدات تسببت بتفاقم الوضع الإنساني المأساوي في غزة
الملك: لا تستطيع أية وكالة أممية أن تقوم بالعمل الذي تقوم به الأونروا
الملك: يجب أن تستمر الأونروا بتلقي الدعم المطلوب لتمكينها من القيام بدورها
الملك: الأردن ينظر إلى الخطر المحتمل بتهجير الفلسطينيين بقلق شديد وهو أمر لا يمكن السماح به
الملك يحذر من أن تصعيد المستوطنين في الضفة الغربية وتوسع بناء المستوطنات سيؤدي إلى الفوضى في المنطقة
الملك يؤكد أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الحل الوحيد للأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين
الملك يؤكد أن الأردن مستعد للعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام
الملك: الغالبية العظمى من المصلين المسلمين لا يسمح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى
الملك: الكنائس أعربت عن قلقها حول التهديدات والقيود المتزايدة غير المسبوقة

قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، خلال تصريحات صحفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، إن زيارته إلى الولايات المتحدة "تحمل معنى إضافيا" في وقت يحتفل البلدان بمرور 75 عاما على الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية، مضيفا: "لكننا كنا نأمل أن نشهد هذه المناسبة المهمة في ظل ظروف أفضل في منطقتنا وفي العالم".
وقال جلالته خلال التصريحات، إن واحدة من أكثر الحروب تدميرا في التاريخ الحديث لا تزال مستمرة في غزة، مشيرا إلى أن نحو 100 ألف شخص استشهدوا أو أصيبوا أو أصبحوا في عداد المفقودين، والغالبية العظمى منهم نساء وأطفال.
وحذر جلالته أن "من شأن أي هجوم إسرائيلي على رفح أن يؤدي إلى كارثة إنسانية أخرى، فالوضع الحالي لا يمكن احتماله بالنسبة لأكثر من مليون شخص تم تهجيرهم إلى رفح منذ بداية الحرب".
وقال: "لا يمكننا أن نقف متفرجين وندع هذا الوضع يستمر. نحتاج لوقف دائم لإطلاق النار الآن، وهذه الحرب يجب أن تنتهي".
جلالته تابع: "علينا أن نعمل بشكل طارئ وعاجل على ضمان إيصال المساعدات بكميات كافية وبصورة مستمرة إلى قطاع غزة عبر كل المداخل الحدودية وبشتى الآليات الممكنة".
ولفت النظر إلى أن القيود المفروضة على المساعدات الإغاثية والطبية الحيوية تسببت بتفاقم الوضع الإنساني المأساوي.
وأوضح جلالته بأنه لا يمكن لأية وكالة أممية أن تقوم بالعمل الذي تقوم به وكالة الأونروا لإغاثة سكان غزة خلال هذه الكارثة الإنسانية، وقال في هذا الصدد، إن عمل "الأونروا" حيوي أيضا في مواقع أخرى، وخاصة الأردن، حيث 2.3 مليون مسجلون في الوكالة.
وأكد أنه يجب أن تستمر الأونروا بتلقي الدعم المطلوب لتمكينها من القيام بدورها ضمن تكليفها الأممي.
وذكر جلالته أن الأردن ينظر إلى الخطر المحتمل بتهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة والضفة الغربية بقلق شديد، وهو أمر لا يمكن أن يتم السماح به.
وحث جلالته على عدم تجاهل الوضع في الضفة الغربية والأماكن المقدسة في القدس. وقال إن نحو 400 فلسطيني استشهدوا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول، ومنهم قرابة 100 طفل، بينما أصيب أكثر من 4 آلاف آخرين.
جلالته حذر من أن التصعيد المستمر للمستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية والأماكن المقدسة في القدس، إضافة إلى التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية، سيؤدي إلى الفوضى في المنطقة بأكملها.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المصلين المسلمين لا يسمح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى. كما أن الكنائس قد أعربت عن قلقها حول القيود المتزايدة وغير المسبوقة، إضافة إلى التهديدات.
وأكد جلالته أنه لا يمكن القبول بالفصل بين الضفة الغربية وغزة.
وذكر أن 7 عقود من الاحتلال والقتل والدمار أثبتت، بصورة لا شك فيها، أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دون أفق سياسي، موضحا أن الحلول العسكرية والأمنية "ليست الحل. فهي لن تقود أبدا إلى السلام". وقال جلالته إن المدنيين من الطرفين يستمرون بدفع أرواحهم ثمنا لهذا الصراع الممتد، مضيفا بأن كل الهجمات ضد المدنيين الأبرياء، النساء والأطفال، بما في ذلك هجمات 7 تشرين الأول، لا يمكن أن يقبل بها أي مسلم.
وتابع: "علينا أن نضمن ألا يتكرر رعب الأشهر الماضية منذ 7 تشرين الأول، وألا يقبل به أي إنسان".
ودعا جلالته إلى العمل مع الدول العربية والمجتمع الدولي على تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والبدء فورا بالعمل لإيجاد أفق سياسي يؤدي إلى السلام العادل والشامل وفقا لحل الدولتين.
وأكد أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش إلى جانب إسرائيل بأمن وسلام، هو الحل الوحيد الذي سيضمن الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وللمنطقة بأسرها. وأكد أن الأردن مستعد للعمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ويليام-بيرنز-مدير-سي-اي-ايه100-730x438

واشنطن توفد بيرنز للقاهرة وتتفاءل بشأن المفاوضات

منذ10 ساعة
منظر عام لخيم نازحين في جنوب القطاع-(وكالات)

مأساة جديدة تجتاح مخيمات غزة‎

منذ10 ساعة
"لقد قضينا على داعش. لقد خرجنا من سوريا، وخرجنا من العراق" يقول ترامب

ترامب يطعن بقرار عدم تمتعه بحصانة تحميه من المحاكمة

منذ10 ساعة
سيول الأمطار تجرف سيارات في سلطنة عمان (متداول)

مصرع طفلين وفقدان ثالث جرّاء السيول في سلطنة عُمان

منذ10 ساعة
أكسيوس: صفقة تلوح بالأفق بين حزب الله وإسرائيل

مقترح فرنسي لإنهاء القتال بين حزب الله و "إسرائيل"

منذ11 ساعة
قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتحاصر مستشفيين

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ومخيمها ويشرع بتدمير البنية التحتية

منذ11 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

المخطط الأخطر

ماهر أبو طير |اليوم

"عنكبوتية" المخدرات (2-1)!

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا قالوا أو قيل في التعصب والتحامل والفاشية (3-3)

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

بيانات مشجعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

ميليشيات تحكم دولها

سميح المعايطة |اليوم

افعلوها بسرعة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات | منذ16 ساعة
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات | منذ16 ساعة
أكثر من 20 ألف طفل وسيدة استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة-(وكالات)

‏ماذا تاليا بالنسبة لسكان غزة؟‏

ترجمات | منذ16 ساعة
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات |11 شباط 2024
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس بين أنصار الحركة في غزة - (المصدر)

ماذا يحمل المستقبل للفلسطينيين؟

ترجمات |11 شباط 2024
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات |10 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
صراق آلي

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي
 
 