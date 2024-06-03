المواجهات بين حزب الله والاحتلال بعد ثمانية أشهر.. إلى أين؟

اضافة اعلان

عواصم - يرى خبراء أن المواجهات بين جماعة "حزب الله" والاحتلال الإسرائيل ذاهبة للتصعيد وأن وقفها مرهون بشرطين، هما: وقف الحرب في غزة، وتطبيق القرار الأممي 1701 بشأن وقف العمليات القتالية بين بيروت وتل أبيب.وتزداد الأحداث في جنوب لبنان سخونة مع تصاعد وتوسع المواجهات تدريجيا بين "حزب الله" وإسرائيل والمستمرة منذ 8 تشرين الأول(أكتوبر) الماضي على وقع حرب غزة، حيث طرأ عليها تغير كبير في أساليب الاستهداف ونوعية السلاح المستخدم إضافة إلى توسع جغرافية العمليات.وكانت الأيام الماضية، في جنوب لبنان دامية تحت وطأة تصعيد وعدوان من الاحتلال اتسم باستهداف مقاتلي "حزب الله" بالمسيرات لإيقاع أكبر عدد من الضحايا بينهم.وقبل أسبوع ارتفعت حصيلة المواجهة بين الجانبين مع تسخير الاحتلال لطائراته المسيرة والتي قتلت 8 أعضاء من الحزب وهو رقم رقم قياسي هو الأعلى منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر)، في مناطق الناقورة وعيتا الشعب وحولا وغيرها.من جانبه صعد حزب الله الردود العنيفة والمركزة مستهدفا مستوطنات جديدة لم يكن قصفها سابقا مثل مقر قيادة كتيبة ثكنة "حبشيت"، كما وجه رشقات صاروخية كثيفة نحو مناطق مختلفة من الجليل بلغت أقصاها 15 عملية. والجمعة الماضي أعلن الحزب استهدافه ثكنة برانيت ‌الإسرائيلية بصواريخ "بركان" ثقيلة ما أدى إلى "احتراقها وتدمير جزء ‏منها".في هذا الاطار، قال رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات الخبير الاستراتيجي العميد الركن المتقاعد هشام جابر إن "الوضع الأمني بجنوب لبنان يشهد تطورا ملحوظا بعد التصعيد الإسرائيلي وقيامه بتكثيف عمليات الاغتيال لعناصر وقيادات في حزب الله".وأضاف أن الاحتلال استخدم الطائرات المسيرة في عمليات الاغتيال ووسع من غارتها في العمق اللبناني بينما الحزب صعد بنوعية عملياته".ورأى جابر أن جماعة "حزب الله" لا تميل إلى تكبير مساحة (العمليات) وضرب العمق الإسرائيلي وخاصة القطاع الغربي مثل حيفا وتل ابيب.. حينها ستكون هي من بدأ في توسعة الحرب وهذا ما تريده إسرائيل".ولفت أن "الحزب لن يقدم على فتح حرب واسعة وهو منذ 8 أشهر يتعامل بميزان دقيق وإسرائيل تعرف أنه يمتلك الآلاف وأنواع متعددة من المسيرات يستطيع الحزب من خلالها أن يستطلع أجواء المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية وضربها بالصواريخ المنحنية والمباشرة". وزاد "عندما يريد الحزب استهداف عمق المستوطنات يستخدم الطائرات المسيرة لتعطيل القبة الحديدية لتأتي من بعدها المسيرات الانتحارية (الانقضاضية) تصيب هدفها".ووفق جابر، فإن "الأمور ذاهبة إلى تصعيد ولكنه سيبقى تحت سقف الحرب الشاملة إلا إذا ذهبت إسرائيل إليها مع لبنان لكنه حتى الآن مستبعد".ورأى الخبير الإستراتيجي أن "الوضع الأمني في الجنوب لن يتوقف طالما حرب الإبادة مستمرة في قطاع غزة لأي سبب أقله كما يعلن الحزب دائما".ومرارا أكد "حزب الله" أنه سيستمر في القتال ما لم توقف إسرائيل حملتها على غزة، ليبقى الطرفان عالقين في حرب استنزاف، حيث أجبر أكثر من 100 ألف لبناني وعدد مماثل من الإسرائيليين على النزوح من منازلهم.وسبق أن أشار الاحتلال إلى أنه قد يزيد حدة الأعمال العسكرية إذا أخفقت الدبلوماسية في السماح للسكان الذين يعيشون في المناطق الواقعة على حدودها الشمالية بالعودة إلى منازلهم بأمان.وتابع جابر "المفاوضات مستمرة ولكن كل الشروط من قبل الاحتلال مرفوضة والتي تتعلق بوقف إطلاق النار وانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني".ويطالب الاحتلال بإبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني بجنوب لبنان عبر تسوية دولية استنادا إلى القرار الأممي رقم 1701 (والذي ينص على إبعاد حزب الله عن الحدود مع إسرائيل)، وهددت أنه إذا لم تنجح التسوية السياسية الدولية فإنها ستتحرك عسكريا لإبعاد حزب الله عن الحدود.وفي 11 آب (أغسطس) 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب استمرت 33 يوما بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.ويدعو القرار إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).وسبق أن أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي استعداد بلاده لتطبيق القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة "بحذافيره"، شرط انسحاب إسرائيل من أراض حدودية محتلة يطالب بها لبنان.وبحسب مكتب ميقاتي، فإنه يشير إلى الأراضي التي يطالب بها لبنان وما تزال تحتلها إسرائيل منذ انسحابها من جنوب لبنان عام 2000: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من قرية الغجر. وتابع الخبير الإستراتيجي أن "لبنان موقفه صريح وواضح وهو انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة وتطبيق القرار الدولي 1701". واستدرك "لكن تل ابيب تناور وتراوغ ولا تريد تطبيق سوى نصف القرار 1701 فقط، والذي ينص على إبعاد "حزب الله" عن الحدود ويتجاهل خروقاته في الجنوب اللبناني، وعدم انسحابه من الأراضي اللبنانية المحتلة.وفي تصريح سابق قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب "أبلغنا الجميع (المسؤولين الدوليين) أننا على استعداد لتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، أي أنه يجب العودة إلى خط الهدنة لعام 1949، مما يعني انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية وأن توقف خروقاتها البرية والبحرية والجوية".ولفت الخبير جابر أنه "من الممكن للوضع أن يتوقف اذا أعلنت إسرائيل قبولها تطبيق القرار 1701 بحذافيره وهنا لبنان يكون خطا الخطوة الأولى نحو إيقاف النار من جانبه بالتزامن مع توقف المجازر في غزة. وهذان الأمران متلازمان لتوقف المواجهات جنوب لنبان".الخبير الإستراتيجي والعسكري، العميد المتقاعد ناجي ملاعب، قال بدوره إن "حزب الله أثبت ان لديه تدريبات على وسائل قتالية حديثة ومعقدة واستطاع أن يفاجئ العدو (الإسرائيلي) بعمليات معقد مثل إرسال صواريخ ومسيرات سويا ومسيرات تحمل صواريخ". وأضاف أن "هذه العمليات(المعقدة) ليست سهلة وتدل على أن الحزب يستطيع التعامل بتقنيات عسكرية حديثة لم يخرجها بعد".ولفت إلى أن "حزب الله أظهر ان لديه مضادات جوية اسقطت مسيرات إسرائيلية متطورة مثل هرمس 450 وهرمس 900 مرتين". وأشار أن "الحزب لديه تقنيات أعلى من ذلك وليس فقط على المستوى المنخفض إنما على المستوى المتوسط أيضا. لديه صواريخ بانتسير دفاع جوي ارض-جو قصير ومتوسط المدى، روسي الصنع لم يظهرها بعد". وأضاف أن "الحزب استطاع أن يخلق منطقة عازلة (شمال إسرائيل) بفضل تهجير حوالي 90 ألف مستوطن إسرائيلي من الجليل الأعلى لأول مرة في تاريخ الكيان المحتل".ورأى أن "الحزب استطاع أن يحقق معادلة الردع المتبادل، سواء كان بالرسائل من خلال القصف، أو باثبات قدرته على توسعة رقعة المواجهة إذا ما اختارت إسرائيل توسعتها".وأشار أن "الحزب رغم عدم امتلاكه أية قاعدة عسكرية أو مراكز ظاهرة أو معروفة في الجنوب اللبناني، استطاع بعد 8 اشهر الصمود على طول خط مواجهة يبلغ 105 كلم في وجه إسرائيل المتفوقة جويا والتي تملك ترسانة سلاح كبرى في المنطقة".