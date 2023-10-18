النازية تعود.. والعالم يفشل في امتحان الضمير

نادية سعد الدين

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عمان- مجازر بالجملة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، بعدما تخلى المجتمع الدولي عن سكانه المنكوبين بحرب إبادة جماعية تستمر الحكومة المتطرفة بشنها بدون حسيب أو رقيب، ومنح الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من جرائمه بحقهم، في أعقاب فشل مجلس الأمن الدولي، أمس، بتبني قرار روسي "لوقف إطلاق نار إنساني" نظير الدعم الأميركي المفتوح لجرائم الاحتلال على غزة.وعلى وقع إعلان وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكين"، عن اتفاق أميركي مع الاحتلال على خطة لإرسال المساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة، ألغى الاردن قمة رباعية كانت ستستضيفها عمان اليوم بحضور الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لبحث تطورات العدوان على قطاع غزة. وعلل سبب الإلغاء كون واشنطن غير قادرة على اتخاذ قرار بإنهاء الحرب.من جانبه، أعلن رئيس حكومة الاحتلال اليمينية، "بنيامين نتنياهو"، بأن الحرب على غزة ستستغرق وقتا طويلا، حتى "الحسم المطلق"، وأن احتلال القطاع بالكامل يدخل ضمن مخطط الاحتلال، بعدما بات وضع غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" قضية عالمية مطروحة للنقاش الدولي"، وفق ما نقلته وسائل الإعلام للمحتل عن متحدث باسم جيش الاحتلال.في حين قال الناطق باسم "كتائب القسام" أن 22 أسيرا فقدوا حياتهم في الغارات وأن آخر من قتل من أسرى الاحتلال هو الفنان غاي أوليفز.وأوضح أن "حماس" تعتبر المحتجزين من جنسيات أخرى ضيوفا لديها"، مشيرا إلى أنه كان الصعب تحديد هوياتهم خلال المعركة.وأكد أن القسام ستطلق سراح الأجانب "عندما تسمح الظروف بذلك"، داعيا دول العالم إلى منع مواطنيها من القتال في جيش الاحتلال، مؤكدا أنه سيتم التعامل معهم كـ"عدو مباشر".وقال الناطق باسم كتائب القسام "نؤكد لأسرانا وأهاليهم أننا مصرون على أن ندخل الفرحة في كل بيت"، مبينا أن "العدو عمد إلى عدوان هجمي وحشي على الشعب الفلسطيني بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان".وقال أبو عبيدة "العدو اعتاد أن ينتهك حرمات الدول والشعوب دون حسيب أو رقيب.. وعمد إلى عدوان هجمي وحشي على الشعب الفلسطيني بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان". وشدد على أن "تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان بري على الشعب الفلسطيني لا يرهبنا ونحن جاهزون له، موجها رسالة للاحتلال: "دخولكم إلينا سيكون فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة على ما ترتكبونه في حقنا".إلى ذلك، ندد الفلسطينيون بالموقف الغربي الداعم لجرائم الاحتلال في غزة، إزاء فشل مجلس الأمن الدولي، أمس، بتبني قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق النار لدواع إنسانية في الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، بعدما حصل على تأييد 5 أصوات ومعارضة 4، وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت.وقال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، "يؤسفنا أن يظل المجلس رهينةَ أنانيةِ الوفود الغربية، وقد طرح مشروعنا بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت، وهو حقق غايته"، معربا عن قلقه إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة".من جهته، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن ما يحدث في غزة ليس عملية عسكرية، بل هو اعتداء ومجزرة ضد المدنيين الأبرياء، مشيرا إلى أن الاحتلال قتل أسرا بأكملها في غزة، كما قتل أكثر من ألف طفل فلسطيني خلال هذا العدوان.وأضاف أن النظام الصحي في غزة انهار تماما جراء الغارات الإسرائيلية والحصار المفروض على سكان القطاع، مؤكدا أنه لا يجوز قتل المدنيين أبدا، ولا بد من التمسك بالقانون الدولي، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والسماح بمرور المساعدات الإنسانية ووقف التهجير القسري.كما استنكرت حركة "حماس"، رفض بعض الدول، مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي، لوقف نار إنساني، وفتح ممرات إنسانية لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة.وحملت الحركة، في تصريح لها أمس، "الدول التي رفضت مشروع القرار مسؤولية استمرار نزيف دماء المدنيين في قطاع غزة.وأعربت "حماس" عن بالغ استهجانها واستنكارها لمواقف الدول التي صوتت ضد مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن والذي يدعو إلى وقف "إطلاق نار إنساني" لفتح ممرات إنسانية لمساعدة وإنقاذ المدنيين في قطاع غزة".وأكدت أن تلك المواقف "تمنح الاحتلال الصهيوني الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من جرائمه وتصعيد حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، في مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".ميدانيا؛ يواصل الاحتلال ولليوم الحادي عشر على التوالي شن الغارات الكثيفة على عدة مناطق في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في سلسلة مجازر أودت بحياة عائلات كاملة وتدمير أحياء عدة نتيجة تدمير الأبنية فوق رؤوس سكانها.ويستمر قصف الاحتلال المتواصل باستهداف الأطفال والنساء والمشافي والمساجد وسيارات الإسعاف والدفاع المدني، وتدمير البنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها، مما رفع عدد الشهداء لقرابة 3 آلاف، ومثلهم مفقودين تحت الأنقاض، وأكثر من 10 آلاف إصابة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيان أمس، أنه "تم تدمير ما يزيد عن 2185 مبنى بشكل كلي، و8840 وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة الى تدمير أكثر من 89 ألف وحده سكنية بشكل جزئي، كما تم نزوح وتهجير ما يقارب 680 الف فلسطيني داخل القطاع بعيدا عن أماكن سكناهم".