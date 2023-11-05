الهلال الأحمر الفلسطيني : فقدنا الاتصال بطواقمنا في غزة

ابراهيم المبيضين

اضافة اعلان

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء الأحد، فقدانه الاتصال وإمكانيات الاتصال بطواقمه في قطاع غزة التي يتعرض منذ حوالي الشهر لعدوان همجي، راح ضحيته أكثر من 10 آلاف شهيد.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني عبر حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، بأن فقدانه التواصل مع طواقمه في غزة جاء بعد قطع الاحتلال الاسرائيلي لخدمات الاتصالات والانترنت بالكامل وللمرة الثالثة خلال فترة العدوان على القطاع المحاصر والذي يعاني دمارا في كل بنيته التحتية وانقطاع في الماء والكهرباء والوقود.وتعتبر خدمات الاتصالات حقا انسانيا اليوم بموجب كل المعاهدات الدولية وهي ضرورة من ضروريات الحياة اليومية وقطعها من قبل قوات الاحتلال يعتبر تعديا وجريمة تضاف الى حرائم الحرب التي يرتكبها بحق قطاع يقطنه اكثر من 2.3 مليون نسمة.