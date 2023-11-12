الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر: الأطفال الرضع في غزة بخطر

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مستشفيات غزة
حذر الهلال الأحمر الفلسطيني مساء أمس السبت من أن "الأطفال الرضع في مستشفى القدس في غزة يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني على حسابه في منصة "إكس": "الأطفال الرضع في مستشفى القدس يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب".اضافة اعلان

وكان الهلال الأحمر قد كتب: "زملائنا في غرفة عمليات الطوارئ بغزة يعملون على مدار الساعة رغم انقطاع التيار الكهربائي والقصف المكثف المستمر في محيط مستشفى القدس".

وذكر أنه "لا تعمل سوى 7 مركبات إسعاف من أصل 18 تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة والمناطق الشمالية"، مشيرا إلى أن "باقي المركبات معرضة لخطر التوقف التام عن العمل خلال الساعات المقبلة بسبب نفاد الوقود". وكالات 

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