الهلال الأحمر في غزة: مخزون الوقود سينفد لدينا خلال 4 أيام

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عمان- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة اليوم الخميس، إن مخزون الوقود لديها سينفد خلال أربعة أيام فقط.وحذرت من أن حياة الجرحى في مستشفى الأمل في خطر وذلك جراء نفاد الأكسجين بشكل كامل في المستشفى منذ أيام وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عمليات جراحية لهم حيث توقف العمل تماما في قسم الجراحة، وفق بيان عبر حسابها في "فيسبوك"وطالبت الجمعية المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري للضغط على سلطات الاحتلال للسماح بإدخال الأكسجين والمستلزمات الطبية والوقود لضمان استمرار العمل في المستشفى.في سياق منفصل، ذكرت الجمعية على موقعها، إن أحد مسعفيها استشهد اليوم ، فيما أصيب إثنان آخران جراء استهداف قوات الإحتلال لهم خلال أدائهم مهمة إنسانية منسق لها لإجلاء عدد من الجرحى والحالات الإنسانية في غزة. -(بترا)