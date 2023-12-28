“الوطني الفلسطيني”: لن تكون هناك دولة بدون غزة

اضافة اعلان

طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح الدول العربية المقتدرة مالياً بتوفير شبكة الأمان المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي أقرت في أكثر من قمة عربية.وأكد فتوح خلال جلسة للبرلمان العربي حول فلسطين عقدت بجامعة الدول العربية برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، ضرورة تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محكمة جرائم الحرب وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال وأعضاء حكومته كافة وكذلك الضباط الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس.وأشار إلى أن قطاع غزة يشكل نصف الدولة الفلسطينية ولن تكون هناك دولة بدون غزة، ولن يكون هناك أي حل منفصل أو مجزأ للقطاع، مشددا على أننا لن نسمح لأي بالخروج على الإجماع الفلسطيني والشعب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في إختيار قيادته وممثليه عبر انتخابات حرة ونزيهة.وقال، إن الشعب الفلسطيني يفضل الإستشهاد على أن يكرر مأساة 1948 أو 1967، داعيا المجتمع الدولي أن يبذل كل ما نستطيع من أجل وقف الحرب وإجبار قوات الاحتلال على الانسحاب من قطاع غزة دون قيد أو شرط، وكذلك وقف عدوانه المتكرر في الضفة الغربية.