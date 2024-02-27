الثلاثاء 27 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الوكالة الذرية: إيران تجاوزت مستوى اليورانيوم المرخص بـ27 ضعفاً

اليورانيوم
اليورانيوم

ارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لتواصل تصعيدها النووي على الرغم من نفيها رغبتها في الحصول على القنبلة الذرية، بحسب تقارير سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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وبلغت المخزونات بتاريخ 10 شباط/فبراير 5525,5 كيلوغرام (مقابل 4486,8 كيلوغرام في نهاية تشرين الأول/أكتوبر)، أي أكثر من 27 ضعفا من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 والذي ينظم أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.

 

لكن أفادت "رويترز " بأن التقارير السرية أظهرت أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لدرجة 60% تقلص قليلا.

 

وأضافت أن بعض المشكلات خفت حدتها لكن تلك القائمة منذ فترة طويلة بين إيران ومفتشي الأمم المتحدة تفاقمت.

 

وأظهر أحد تقريرين فصليين للوكالة، أن إيران خففت 31.8 كيلوغرام من إنتاجها من اليورانيوم المخصب لنسبة تصل إلى 60% لإنتاج 97.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب حتى 20%.


وتشير التقديرات إلى أن المخزون الإجمالي من اليورانيوم المخصب حتى 60%، وهو قريب من نسبة 90% اللازمة لصنع الأسلحة، قد تقلص 6.8 كيلوغرام إلى 121.5 كيلوغرام خلال هذا الربع.

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