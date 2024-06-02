الولايات المتحدة تعلن تدمير صاروخين باليستيين ومسيرة بالبحر الأحمر

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وأوضحت القيادة أن الصاروخين الباليستيين أُطلقا تجاه المدمرة الأميركية "يو أس أس غرافلي" ولم يسببا خسائر.وأشارت إلى أن الحوثيين أطلقوا بشكل منفصل مسيرتين سقطتا جنوب البحر الأحمر دون خسائر بشرية أو مادية.