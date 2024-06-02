 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الولايات المتحدة تعلن تدمير صاروخين باليستيين ومسيرة بالبحر الأحمر

سفينة تعرضت لهجوم صاروخي وأبلغت عن وقوع انفجار على مقربة منها قبالة سواحل اليمن.
سفينة تعرضت لهجوم صاروخي وأبلغت عن وقوع انفجار على مقربة منها قبالة سواحل اليمن - (أرشيفية)
أعلنت القيادة الوسطى الأميركية فجر اليوم الأحد، تدمير صاروخين باليستيين مضادين للسفن اتهمت جماعة أنصار الله (الحوثيون) بإطلاقهما، وأكدت استهداف طائرة مسيرة جنوب البحر الأحمر.اضافة اعلان

وأوضحت القيادة أن الصاروخين الباليستيين أُطلقا تجاه المدمرة الأميركية "يو أس أس غرافلي" ولم يسببا خسائر.

وأشارت إلى أن الحوثيين أطلقوا بشكل منفصل مسيرتين سقطتا جنوب البحر الأحمر دون خسائر بشرية أو مادية.
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