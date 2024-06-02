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الأحد 02 حزيران 2024
5:27 ص
الولايات المتحدة تعلن تدمير صاروخين باليستيين ومسيرة بالبحر الأحمر
سفينة تعرضت لهجوم صاروخي وأبلغت عن وقوع انفجار على مقربة منها قبالة سواحل اليمن - (أرشيفية)
أعلنت القيادة الوسطى الأميركية فجر اليوم الأحد، تدمير صاروخين باليستيين مضادين للسفن اتهمت جماعة أنصار الله (الحوثيون) بإطلاقهما، وأكدت استهداف طائرة مسيرة جنوب البحر الأحمر.
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وأوضحت القيادة أن الصاروخين الباليستيين أُطلقا تجاه المدمرة الأميركية "يو أس أس غرافلي" ولم يسببا خسائر.
وأشارت إلى أن الحوثيين أطلقوا بشكل منفصل مسيرتين سقطتا جنوب البحر الأحمر دون خسائر بشرية أو مادية.
الولايات المتحدة
الحوثيين
البحر الاحمر
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