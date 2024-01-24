الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الولايات المتحدة تفقد "مجلس الأمن" هيبته بعرقلتها كل مبادرات وقف إراقة الدماء بغزة

مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة بشأن غزة الليلة
مجلس الأمن - أرشيفية
 أفقدت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، هيبته، ومكانته بكثرة استخدامها حق النقض "الفيتو" لصالح استمرار عدوان الاحتلال، على غزة.
وباستخدامها "الفيتو" 3 مرات في إحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف فوري لاطلاق النار، أثارت الولايات المتحدة حفيظة الدول الأعضاء بالمجلس.اضافة اعلان
يأتي ذلك وقد دعت كلٌّ من: النرويج وبلجيكا وروسيا والصين إلى وقف فوري لطلاق النار بقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 4 أشهر.
وجاءت التصريحات المنددة بالجرائم الإسرائيلية في غزة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن فلسطين مساء أول من أمس.
وفي تصريحاته، قال وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث أيدي، إن سكان غزة لا يفرون جراء القصف فقط، بل يواجهون أيضا- مشكلات؛ مثل: الجوع وعدم كفاية الخدمات الصحية وأزمة دواء والوصول إلى المياه النظيفة، مؤكدا أن الأزمة الإنسانية شديدة للغاية، وشبّه الوضع على الأرض بالجحيم.
كما أعرب عن تضامنه مع سكان الضفة الغربية الذين يتعرضون لعنف متصاعد من المستوطنين الإسرائيليين، وارتفاع خطر الموت الذي يواجهونه.
وبين وزير الخارجية أن النرويج من الدول الغربية الأولى التي دعت لوقف إطلاق نار، مشددا على أهمية إقامة دولة فلسطينية.
من جانبه، قال مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة فيليب كريديلكا في كلمة أدلى بها باسم اتحاد "بنلوكس" الذي يضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، إن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة وتأثيره على السكان المدنيين، وخاصة الأطفال.
ودعا كل الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وعدم استهداف البنى التحتية المدنية، وبينها المدنيون والمدارس والمستشفيات.
وتطرق إلى 3 نقاط رئيسة، تتمثل أولا، بفتح جميع المعابر وعملها بالطاقة القصوى، وضمان مرور جميع متطوعي الإغاثة الإنسانية منها دون أي عوائق، وثانيا، تيسير الإجراءات الحدودية، وإيصال المنظمات الإغاثية للمساعدات إلى غزة بشكل فعال وكافٍ، وثالثا، بناء الثقة بين الأطراف.
كما دعا كريديلكا إلى تحقيق وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية إنه يجب إعطاء الأولوية القصوى لوقف الحرب في غزة بأسرع وقت ممكن، ومنع خروج الصراع عن السيطرة.
كما دعت الصين لوقف مضايقة السفن المدنيّة في البحر الأحمر، وتجنب تأجيج التوترات وحماية أمن الملاحة، قائلة "نعتقد أن مجلس الأمن لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن".
من جهته، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على ضرورة دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحقيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، مشيرا إلى عدم تمكّن مجلس الأمن من اتخاذ القرارات اللازمة؛ بسبب سياسة الولايات المتحدة بخصوص الشرق الأوسط.
وقال إن الولايات المتحدة تعرقل كل المحاولات والمبادرات لوقف إراقة الدماء في الأراضي المحتلة، فهي إما تستخدم حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار، وإما لا تدعو إلى وقف تصعيد الحرب في غزة، وهذا يسمح باستمرار العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وذكر لافروف أن الوجود العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط وأماكن أخرى من منطقة أوراسيا، يُوجِد مخاطر جديدة غير مقبولة على الأمن الدولي.
وتابع أنه قُتل في غزة قرابة 30 ألف مدني، بينهم نساء وأطفال، ودُمّر شمالي غزة بشكل شبه كامل، وأصبح غير صالح للعيش، وبات 80 % من سكان غزة نازحين.
وأكد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة على وجه السرعة لضمان وقف إطلاق النار في فلسطين، وتخفيف معاناة شعبها.
ووصف أفكار تهجير الفلسطينيين بأنها "مقززة ومثيرة للقلق"، مؤكدا رفضهم لمثل هذه "السيناريوهات"، وضرورة عدم تنفيذها.
كما شدد على أهمية إقامة دولة فلسطينية، قائلا إن الفلسطينيبن الذين حُرموا من فرصة إقامة دولتهم لعقود من الزمن، يستحقون أن تُحلّ هذه المشكلة أخيرا.
واتهم لافروف واشنطن بقتل الصيغة الرباعية للشرق الأوسط (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، وبأنها تمنع الآن محاولات خفض التصعيد في إطار الأمم المتحدة.
ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 25 ألفا و490 شهيدا، و63 ألفا و354 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
فلسطينيون يتحلقون حول جثث شهداء قضوا بقصف الاحتلال لقطاع غزة أمس.-(وكالات)

عراقيل "نتنياهو" لإحباط ملف الأسرى لكسب الوقت بشروط "تعجيزية"

منذ 43 دقيقة
Untitled-1

أطفال غزة.. بعد 110 أيام من العدوان بلا مدارس ولا طعام ولا دواء

منذ 45 دقيقة
خان يونس

تحذير أممي حول الأوضاع الإنسانية في خان يونس

منذ2 ساعة
كتائب القسام تستهدف 6 آليات إسرائيلية بـ"قذائف الياسين" في خان يونس

كتائب القسام تستهدف 6 آليات إسرائيلية بـ"قذائف الياسين" في خان يونس

منذ4 ساعة
image

وزير إسرائيلي يكرر دعوته لاستخدام سلاح نووي في القطاع

منذ8 ساعة
Reuters-38-1705483357

قوات إسرائيلية تنفذ اقتحامين بالخليل ورام الله

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

تهجير أهل غزة

خولة كامل الكردي |اليوم

فلسطين الحرة: القوة العظمى للتغير..؟!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

جروح تستصرخ الضمائر

محمود الخطاطبة |اليوم

أزمة البحر الأحمر

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

تجارب إيجابية

سلامة الدرعاوي |اليوم

إسلاميون وأميركا!

سميح المعايطة |اليوم

أقولها بكل وضوح

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |منذ 19 دقيقة
الرئيس الأميركي جو بايدن يحتضن بنيامين نتنياهو في زيارته لإسرائيل بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

نتنياهو يرتكب خطأ فادحا برفضه حل الدولتين

ترجمات |منذ 20 دقيقة
1706007058821098000

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (2 - 3)

ترجمات |23 كانون الثاني 2024
فلسطينون يفرون من إرهاب العصابات الصهيونية أثناء نكبة العام 1948 - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (1 - 3)

ترجمات |22 كانون الثاني 2024
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات |21 كانون الثاني 2024
 