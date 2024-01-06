السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اليابان: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 126 قتيلاً

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الزلزال الذي ضرب محافظة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان
أعلنت السلطات اليابانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب محافظة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان إلى 126 قتيلاً.
ووفقاً لوكالة (كيودو) للأنباء، قالت السلطات إنه لا يزال هنالك 210 أشخاص في عداد المفقودين في المحافظة مع تعرقل عمليات الإنقاذ بسبب الأمطار والبرد، مشيرة إلى أنه من المتوقع هطول أمطار تليها ثلوج في المنطقة اعتباراً من الغد.اضافة اعلان
وتسبب الزلزال الذي وقع الاثنين الماضي، في أضرار هيكلية واسعة النطاق وحرائق في المحافظة، ويعتقد مسؤولو المدينة أن هناك حوالي 100 موقع لا يزال الناس محاصرين فيها تحت المباني المنهارة، فيما لا تزال السلطات تكافح لإيصال إمدادات الإغاثة بسبب الطرق التي دمرها الزلزال في إيشيكاوا، حيث يقيم أكثر من 30 الف شخص في حوالي 370 ملجأ.
--(بترا)
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