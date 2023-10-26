اليابان تدعو لوقف الحرب مؤقتا للسماح بوصول المساعدات إلى غزة

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قالت وزارة الخارجية اليابانية، إن طوكيو دعت إسرائيل إلى وقف الحرب مؤقتا للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع بين وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية وسفير إسرائيل لدى اليابان في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وفقا لبيان أصدرته الوزارة الخميس. وكالات