الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اليابان تسعى إلى إنجاز تاريخي على سطح القمر

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رجل في الفضاء

تجري الولايات المتحدة واليابان الترتيبات النهائية لهبوط رائد فضاء ياباني على سطح القمر للمرة الأولى، في إطار برنامج لاستكشاف القمر بقيادة الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة أول من أمس.


ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن المصادر قولها، إن برنامج أرتميس يهدف إلى تحقيق إنجاز تاريخي من خلال إرسال رواد فضاء أميركيين إلى سطح القمر للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، بحلول عام 2025 على أقرب تقدير، وقد يكون رائد فضاء ياباني من بين التالين الذين سيهبطون على سطح القمر.

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وأضافت المصادر أن البلدين يناقشان أيضاً إرسال رائد فضاء ياباني ثانٍ إلى القمر، ومن المتوقع وضع اللمسات النهائية على الخطة في أقرب وقت الشهر المقبل. وكالات 


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