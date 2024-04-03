الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اليابان تعلن استئناف تمويل "الأونروا"

إعلام عبري: حكومة نتنياهو تعمل لإخراج "الأونروا" من غزة
إعلام عبري: حكومة نتنياهو تعمل لإخراج "الأونروا" من غزة
أعلنت اليابان استئناف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.اضافة اعلان
وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في تصريحات صحفية بالبرلمان، إن بلادها ستنهي تجميد مساهماتها المالية للأونروا، مشيرة إلى أن قرابة 35 مليون دولار - من التمويل المقرر أصلا- جاهزة للصرف.
وأكدت كاميكاوا -التي التقت المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في طوكيو الأسبوع الماضي- أن دور الوكالة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة لا غنى عنه، حتى أثناء عملها على تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، وفق تعبيرها.
وكانت اليابان وعدة دول قد علقت التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ردا على مزاعم إسرائيلية بحق 12 موظفا يعملون لدى "الأونروا".
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