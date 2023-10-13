الجمعة 13 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اليوم السابع للعدوان.. أكثر من 100 شهيد منذ الفجر في قطاع غزة

5q8b7922-copy-1697118940-1697186829
اليوم السابع للعدوان.. أكثر من 100 شهيد منذ الفجر في قطاع غزة
 استشهد 100 فلسطيني على الأقل غالبيتهم أطفال ونساء وأصيب المئات، فجر اليوم الجمعة، جراء الغارات والقصف العنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، في اليوم السابع من العدوان على قطاع غزة.اضافة اعلان

وانتشل 17 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ واحد على الأقل لبناية سكنية تعود لعائلة أبو مدين في مخيم البريج وسط القطاع، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وتتكون بناية أبو مدين تقع في "بلوك 9" داخل البريج من أربعة طوابق تضم 12 شقة سكنية، وتؤوي ما يقارب 70 فلسطينيا، منهم من نزحوا من مناطق الحدودية إلى البناية، مشيرا إلى أن ثلاجات الموتى في مستشفى الأقصى امتلأت بالجثث مع ازدياد أعداد الشهداء، وقد وضع بعضهم في خيام خارج الثلاجات.

واستشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب 10 اخرون بقصف طائرات حربية لمنزل يعود لعائلة جودة في بلدة جباليا شمال القطاع، نقلوا إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا.

وقصف الطيران الحربي منزلا لعائلة الزرد في حي التفاح بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى في صفوف بين الفلسطينيين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.


كما استشهد 17 فلسطينيا باستهداف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة حلاوة وسط مخيم جباليا، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، نقلوا إلى مستشفى الإندونيسي.

وقصفت طائرات الاحتلال عشرات البنايات السكنية والمنازل ودمرتها بشكل كلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بمئات أطنان المتفجرات والصواريخ التي ألقيت دون سابق إنذار.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي، موقعا مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتدمير في الأبراج والمنازل والبنايات السكنية، والممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
image (1)

الاحتلال يعلن مقتل قائد عسكري خلال اشتباكات بغلاف غزة

منذ5 ساعة
4894b170-7521-4fcf-9b5a-5e969bdb923b

الاحتلال: سنقصف أي شاحنة تتوجه إلى غزة عن طريق رفح

10 تشرين الأول 2023
harBm

هنية: ملف أسرى الاحتلال لن يُفتح قبل نهاية المعركة

10 تشرين الأول 2023
MricT

حماس: أسرنا ضباطا كبارا في الجيش الإسرائيلي

07 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
1697200862760

3 إصابات خطيرة برصاص المستوطنين المتطرفين جنوب الخليل (فيديو)

منذ 3 دقيقة
WhatsApp Image 2023-10-13 at 1.54.53 PM

أبو عبيدة: العدو أضعف من تهجير شعبنا مرتين

منذ2 ساعة
jeru-730x438

شرطة الاحتلال تخرج مصلين من المسجد الأقصى بالقوة

منذ2 ساعة
mHmA9

مقتل 258 جنديا إسرائيليا في طوفان الأٌقصى

منذ2 ساعة
6529037a2e1ed

القسام تقصف عسقلان وسديروت ردًا على التهجير

منذ3 ساعة
photo_5857285826747153783_y

العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة دمر 90 مدرسة و18 مسجدا وكنيسة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات |11 تشرين الأول 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
 