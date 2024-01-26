الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اليوم 112 من العدوان الإسرائيلي على غزة: شهداء بمجازر الإبادة

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طفل فلسطيني نازح يجر عربة وسط طقس ماطر في رفح بغزة (أرشيفية)
واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 112 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 21 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و 370 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 25900 شهيد و 64110 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.اضافة اعلان

*جنوب قطاع غزة

وتتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية في خانيونس جنوب قطاع غزة والتي أدت خلال الساعات الأخيرة إلى استشهاد 22 مواطنا واصابة 85 آخرين.

واقتحم جيش الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأعتقل جميع الرجال الموجودين فيه.

وتعرض محيط مجمع ناصر الطبي لقصف مدفعي إسرائيلي شديد واطلاق نار بكثافة في الساحات وباتجاه المباني.

وقالت مصادر محلية ان جيش الاحتلال قرر إخلاء مراكز النزوح خلال ساعات.

ونسفت قوات الاحتلال منازل ومنشآت غربي خانيونس جنوب قطاع غزة.

*وسط القطاع

وارتقى 11 شهيدا وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الرواغ غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونعت إذاعة صوت الأقصى الصحفي إياد الرواغ مقدم البرامج في إذاعة صوت الأقصى والذي ارتقى مع عدد من أفراد عائلته بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم الليلة الماضية".

*غزة

ونسف جيش الاحتلال مربع سكني تلاه استهداف من الطيران الحربي في محيط مستشفى القدس في تل الهوا في مدينة غزة.

وكان 20 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 120 آخرين في استهداف الاحتلال لعدد من المواطنين خلال محاولتهم الحصول على الطعام جنوب مدينة غزة.

وتعرضت مناطق شمال قطاع غزة لقصف مدفعي.
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