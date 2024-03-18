الإثنين 18 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اليونيسف: أكثر من 13 ألف طفل استشهدوا في غزة

أطفال غزة-(وكالات)
أطفال غزة-(وكالات)

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بقتل 13 ألف طفلا في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع قبل 163 يوما.

وقالت المنظمة اليوم الأحد إن أكثر من 13 ألف طفل لقوا حتفهم في غزة جراء الهجوم الإسرائيلي، مضيفة أن العديد منهم يعانون من سوء تغذية حاد وليس لديهم طاقة للبكاء.

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وأوضحت المنظمة على لسان مديرتها التنفيذية كاثرين راسل أن الآلاف أصيبوا ولا يستطيعون تحديد مكانهم، مضيفة:"ربما يكونون محاصرين تحت الأنقاض. لم نشهد هذا المعدل من الوفيات بين الأطفال في أي صراع آخر في العالم تقريبا".

وتابعت:"لقد كنت في أجنحة الأطفال الذين يعانون من فقر الدم الحاد وسوء التغذية، والجناح بأكمله هادئ تماما. لأن الأطفال والرضع ليس لديهم حتى الطاقة للبكاء".


وأشارت إلى التحديات البيروقراطية التي يضعها الاحتلال أمام دخول شاحنات المساعدات إلى غزة.


ويمنع الاحتلال وصول المساعدات إلى قطاع غزة إلا ضمن الحد الأدنى مما تسبب بمجاعة في القطاع، كما وتستهدف قواته المدنيين في القطاع بشكل متعمد.

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