اليونيسف: حياة مليون طفل مهددة في غزة

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أمس الجمعة إن حياة مليون طفل في غزة باتت "معلقة بخيط رفيع" مع انهيار الخدمات الصحية للأطفال تقريبا في أنحاء القطاع.وذكرت المنظمة في بيان أن "الانهيار شبه التام والهجمات التي تتعرض لها الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في أنحاء غزة، لا سيما في المناطق الشمالية، يهدد حياة جميع الأطفال في القطاع". وكالات