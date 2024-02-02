الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"اليونيسف": نحو 17 ألف طفل في غزة انفصلوا عن عائلاتهم

"اليونيسف": نحو 17 ألف طفل في غزة انفصلوا عن عائلاتهم-(وكالات)
"اليونيسف": نحو 17 ألف طفل في غزة انفصلوا عن عائلاتهم-(وكالات)
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل على الأقل في قطاع غزة، باتوا غير مصحوبين، أو انفصلوا عن عائلاتهم، بعد نحو 4 أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي.اضافة اعلان
وقال المتحدث باسم المنظمة في الأراضي الفلسطينية جوناثان كريكس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، الجمعة، عقده عبر تقنية الاتصال المرئي من القدس، إن هذا الرقم يمثل 1% من إجمالي عدد النازحين البالغ 1,7 مليون شخص.
وتحدث عن صعوبة تحديد هوية الأطفال؛ بسبب نقلهم في بعض الأحيان إلى المستشفيات؛ إما مصابين أو في حالة صدمة و:"ببساطة لا يمكنهم حتى قول أسمائهم".
وأوضح كريكس أنه في حالات النزاعات، يقوم الأقارب برعاية الأطفال الذين يجدون أنفسهم دون ذويهم، إلا أن "السكان في غزة حاليا يفتقرون إلى المواد الغذائية والمياه والمأوى وتواجه هذه العائلات صعوبة في تلبية حاجاتها أطفالها وأفرادها".
وتشير "يونيسف" إلى أن "كل أطفال غزة تقريبا البالغ عددهم مليونا يحتاجون إلى مساعدة على صعيد الصحة النفسية، في مقابل نصف مليون قبل بدء الحرب الأخيرة في 7 تشرين الأول ".
وأوضح كريكس أن الأطفال "تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية من القلق المستمر، وفقدان الشهية، ولا يستطيعون النوم، ويعانون من نوبات انفعالية أو ذعر في كل مرة يسمعون فيها قصفا".
ودعا إلى وقف لإطلاق النار، لتتمكن "يونيسف" من إجراء إحصاء مناسب للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، وتحديد أقاربهم، وتقديم الدعم في مجال الصحة النفسية.
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