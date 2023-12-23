السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اليونيسف: 335 ألف طفل مهددون بالوفاة في غزة بسبب انعدام الأمن الغذائي

نجوم أتراك كثر عبروا عن دعمهم لفلسطين وقطاع غزة تحديدا
أطفال في غزة
عمان- حذر أحدث تقرير للتصنيف المتكامل للأمن الغذائي، من أن انعدام الأمن الغذائي الحاد في قطاع غزة يعرض الأطفال دون سن الخامسة والمقدر عددهم بنحو 335 ألف طفل، لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد والوفاة التي يمكن الوقاية منها.اضافة اعلان
وفي بيان لمنظمة اليونسف على الموقع الرسمي للمنظمة، "حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) العالم، من ارتفاع خطر المجاعة في قطاع غزة، والذي يتزايد كل يوم في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
واوضح التقرير أن أكثر من نصف مليون شخص، في قطاع غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو أعلى مستوى من الإنذار.
وأشار التقرير إلى أن هذه الظروف الكارثية التي هي من صنع الإنسان، والتي يمكن التنبؤ بها، ويمكن تجنبها، تعني أن الأطفال والأسر في قطاع غزة يواجهون الآن العنف من الجو، والحرمان من الأرض و أنهم ما ازالوا ينتظرون الأسوأ في قابل الأيام.
و أضاف التقرير أيضًا، أن حوالي 1.2 مليون شخص يعانون من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، لافتا الى أن عتبات المجاعة لانعدام الأمن الغذائي الحاد قد تم تجاوزها بالفعل، ما يعني أن خطر الموت جوعاً أصبح حقيقياً بالنسبة للعديد من الأسر في غزة.
وتقدر اليونيسف أنه في الأسابيع المقبلة، سيعاني ما لا يقل عن 10 ألاف طفل دون سن الخامسة من أكثر أشكال سوء التغذية التي تهدد حياتهم، والمعروفة باسم الهزال الشديد، وسيحتاجون إلى أغذية علاجية.
ويأتي هذا الخطر غير المقبول في وقت تواجه فيه أنظمة الغذاء والصحة في قطاع غزة انهيارًا كاملاً، ويعاني أكثر من 80 بالمئة من الأطفال الصغار من فقر غذائي حاد، وأكثر من ثلثي المستشفيات لم تعد تعمل بسبب نقص الوقود والمياه والإمدادات الطبية الحيوية أو بسبب تعرضها لأضرار كارثية في الهجمات.
--(بترا)
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