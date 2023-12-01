اليونيسيف: القصف الإسرائيلي على غزة مرعب

اضافة اعلان

وصف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) القصف الإسرائيلي على غزة اليوم الجمعة، بأنه مرعب للغاية.وأوقع القصف الذي بدأ إثر انتهاء الهدنة مئات الشهداء والأطفال، كثير منهم نساء وأطفال.