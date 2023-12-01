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الجمعة 01 كانون الأول 2023
8:32 م
اليونيسيف: القصف الإسرائيلي على غزة مرعب
قصف قطاع غزة
وصف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) القصف الإسرائيلي على غزة اليوم الجمعة، بأنه مرعب للغاية.
وأوقع القصف الذي بدأ إثر انتهاء الهدنة مئات الشهداء والأطفال، كثير منهم نساء وأطفال.
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