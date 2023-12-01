الجمعة 01 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اليونيسيف: القصف الإسرائيلي على غزة مرعب

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة
وصف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) القصف الإسرائيلي على غزة اليوم الجمعة، بأنه مرعب للغاية.
وأوقع القصف الذي بدأ إثر انتهاء الهدنة مئات الشهداء والأطفال، كثير منهم نساء وأطفال.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سيارة إسعاف في غزة - (تعبيرية)

شهيدان برصاص الاحتلال بغزة وصفارات الإنذار تدوي بغلافها

منذ 2 دقيقة
مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة-(وكالات)

حصيلة جديدة للشهداء بين النساء والأطفال منذ بدء الحرب على غزة

منذ1 ساعة
القصف على قطاع غزة

استشهاد مواطنة وإصابة آخرين بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في رفح

منذ1 ساعة
قطاع غزة 2023-(وكالات)

أميركا: نواصل العمل لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة

منذ2 ساعة
40044-تسليم-الأسري-الإسرائيليين

حماس: الاحتلال رفض 3 مقترحات بشأن التبادل

منذ8 ساعة
thumbs_b_c_d41d25238c48595ed03e7770ad79b0e1

الاحتلال يستمر باستهداف شهود الحقيقة في غزة

منذ9 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 