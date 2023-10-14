"اليونيفيل" تحذر من خروج الوضع عن السيطرة جنوب لبنان

اضافة اعلان

حذر الناطق الرسمي باسم قوات "اليونيفيل" أندريا تيننتي يوم الجمعة من أن "احتمال خروج التصعيد في جنوب لبنان عن نطاق السيطرة واضح"، مشددا على أنه "يجب وقفه".وفي التفاصيل، قال أندريا تيننتي: "عند حوالي الساعة 5:20 من مساء هذا اليوم، وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في محيط بلدات علما الشعب وعيتا الشعب والضهيرة والعديسة وحولا".وأضاف تيننتي: "علمنا ببالغ الحزن انه خلال تبادل إطلاق النار المذكور قُتل مصور صحفي لبناني، كما وردت أنباء عن إصابة صحفيين آخرين"وتابع: "مع استمرار تصاعد التوترات بشكل خطير، يدعو رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل..إن احتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة واضح، ويجب وقفه". وكالات