انتخاب سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية

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أعلنت محكمة العدل الدولية الثلاثاء، أنه جرى انتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية من قبل أقرانه لمدة ثلاث سنوات.وحسب البيان، فإن الرئيس سلام عضو في المحكمة منذ 6 شباط/ فبراير 2018.وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان الرئيس سلام سفيرا وممثلا دائما للبنان لدى الأمم المتحدة الأمم في نيويورك من تموز/ يوليو 2007 إلى أيلول/ ديسمبر 2017.وقد طالبت محكمة العدل الدولية، مؤخرا، "إسرائيل" باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب "إسرائيل" برد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا.ومحكمة العدل الدولية (ICJ) هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. تأسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حزيران/ يونيو 1945 وبدأت أنشطتها في نيسان/ أبريل 1946.وتتألف المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعان للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات. ويقع مقر المحكمة في قصر السلام في لاهاي (هولندا).ويذكر أن للمحكمة دور مزدوج؛ أولا الفصل، وفقا للقانون الدولي، في المنازعات القانونية المقدمة إليها من الدول، وثانيا إبداء الرأي الاستشاري بشأنها.