انتشال 31 شهيدا بغارات إسرائيلية على منطقة سكنية في مخيم جباليا

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانتشال 31 شهيد حتى اللحظة و9 إصابات آخرين، بعد تدمير 12 منزلا في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلوك رقم 1 في منطقة نادي خدمات جباليا.