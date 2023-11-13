الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انتشال 31 شهيدا بغارات إسرائيلية على منطقة سكنية في مخيم جباليا

مخيم جباليا
مخيم جباليا
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانتشال 31 شهيد حتى اللحظة و9 إصابات آخرين، بعد تدمير 12 منزلا في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلوك رقم 1 في منطقة نادي خدمات جباليا.اضافة اعلان
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