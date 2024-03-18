الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بوريل يتهم الكيان المحتل بإحداث مجاعة في القطاع واستخدام الجوع سلاحا

انتقادات حادة للاحتلال لعرقلته وصول المساعدات لغزة

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أرشيفية
 مع وصول الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة أول من أمس، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من أن الناس في القطاع على حافة المجاعة، فيما اتهمت منظمة أوكسفام إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي بسبب منعها دخول المساعدات إلى القطاع.اضافة اعلان
ووصلت الدفعة الثانية إلى مدينة جباليا شمال غزة، عبر شارع صلاح الدين الواصل بين جنوبي القطاع وشماله، وجاء ذلك بعد أن سمح جيش الإحتلال لليوم الثاني على التوالي بوصول عدد محدود من شاحنات المساعدات إلى المنطقة.
ويعتبر دخول المساعدات، على مدار اليومين الماضيين، الأول من نوعه الذي يصل إلى محافظة شمال القطاع منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وتسبب الحصار الإسرائيلي الخانق على شمال غزة في انتشار الجوع واستشهاد نحو 27 فلسطينيا بسبب سوء التغذية والجفاف.
ورغم الوصول المحدود للمساعدات، توالت الانتقادات لإسرائيل، فيما حذرت الأونروا من أن الناس في غزة على حافة المجاعة، وأكدت ضرورة وصول أكبر عدد ممكن منهم إلى المساعدات الضرورية.
وشددت الوكالة على أن الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة مسألة حياة أو موت، وأضافت أن تسليم المساعدات عن طريق البر هو الطريقة الأكثر كفاءة وأمانا.
من جانبها، اتهمت منظمة أوكسفام غير الحكومية إسرائيل بـ"تعمد" منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقالت أوكسفام في تقرير أمس "رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة".
وانتقدت الحظر "اليومي" لبعض المعدات المصنفة على أنها "ذات استخدام مزدوج" وهي مواد تُعتبَر قابلة للاستخدام لأغراض عسكرية، وأوضحت أن أكياس مياه أو أدوات لتحليل المياه قد رُفضت في إحدى شحناتها "من دون سبب"، قبل الموافقة عليها لاحقا.
وقالت أوكسفام إن "الظروف التي شهدناها في غزة أسوأ من كونها كارثية"، وأوضحت أن 2874 شاحنة دخلت إلى غزة في شباط (فبراير) أو "20 % فقط من المساعدات اليومية" التي كانت تدخل قبل العدوان في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وهو ما زاد من معاناة سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.
وفي السياق توقع تقرير تدعمه الأمم المتحدة أمس بتفشي المجاعة من الآن وحتى شهر أيار (مايو) في شمال قطاع غزة، حيث لا يزال هناك 300 ألف شخص محاصرين بسبب القتال.
وجاء في التقرير إن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى "كارثيا من الجوع" في جميع أنحاء قطاع غزة ارتفع إلى 1.1 مليون، بما يمثل حوالي نصف السكان.
وأصدر برنامج الأغذية العالمي أمس أحدث نتائج (التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، وهو عملية دولية لتقدير حجم أزمات الجوع. وقال إن الجميع في غزة يكافح من أجل الحصول على ما يكفي من الغذاء، وإن حوالي 210 آلاف شخص في شمالي غزة هم في المرحلة الخامسة، وهي الأعلى، والتي تشير إلى الجوع الكارثي.
وحذر من أنه إذا وسعت إسرائيل هجومها على مدينة رفح الجنوبية المزدحمة، فإن القتال قد يدفع حوالي نصف إجمالي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى مجاعة كارثية.
من جهته اتهم جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس دولة الاحتلال بإحداث مجاعة في قطاع غزة، واستخدام التجويع سلاحا في الحرب.
وقال بوريل في افتتاح مؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل: "في غزة لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة يعاني منها آلاف الأشخاص"، مضيفا "هذا غير مقبول. المجاعة تُستخدم سلاح حرب. إسرائيل تتسبب في المجاعة".
وأول من أمس قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن غزة تواجه مجاعة وهو أمر لا يمكن قبوله، ودعت إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار.
وأضافت للصحفيين عقب توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة "غزة تواجه المجاعة ولا يمكننا قبول ذلك".
وأردفت: "من المهم التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار الآن، بما يؤدي إلى تحرير الأسرى والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".
من جهتها قالت وزارة الصحة في غزة في بيان أمس إن أكثر من 31726 فلسطينيا قتلوا، وأصيب 73792 آخرون في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مضيفة أن نحو 81 فلسطينيا قتلوا وأصيب 116 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.-(وكالات)
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