انتكاسة لجهود التهدئة.. عراقيل الاحتلال تعطل تنفيذ "صفقة" تبادل الأسرى

نادية سعد الدين

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عمان - في انتكاسة لجهود التهدئة بقطاع غزة؛ تؤدي عراقيل الاحتلال إلى تعطيل تنفيذ "صفقة" تبادل الأسرى، لدى تهديده باجتياح رفح، جنوباً، إذا رفضت حركة "حماس" اتفاق "باريس" كما هو بدون تعديل، وموافقته على وقف إطلاق النار "الجزئي" بين المراحل وليس "الكامل" بحسب مطلب المقاومة الفلسطينية، مما يعني ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية بحق الضحايا المدنيين.ولا يشي موقف رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، بأي بادرة ايجابية لتنفيذ "اتفاق الإطار" الذي تم التوصل إليه في باريس، فسارع للتعهد بمواصلة القتال حتى تحقيق ما زعمه "بالنصر"، ورفض مطالب المقاومة الفلسطينية بوقف العدوان كمحصلة نهائية لمراحل الاتفاق الثلاثة، مدة الأولى منها 45 يوماً لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى.وتفيد التقارير الواردة من الكيان المُحتل بأن "نتنياهو" وافق على وقف إطلاق النار أثناء الانتقال من مرحلة إلى أخرى في صفقة التبادل واستمرار المفاوضات حول مراحلها، بينما ترفض الأوساط الأمنية والسياسية الإسرائيلية وقف الحرب نهائياً، ولا توافق على مقترح "حماس" بإطلاق سراح أسرى يدعي الاحتلال بأنهم "مخربون من الوزن الثقيل"، وفق مزاعمه.وبخلاف ذلك؛ فإن المقاومة الفلسطينية، وفي معرض ردها الذي سلمته للوسيطين المصري والقطري على "اتفاق الإطار"، تقترح خطة لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل في قطاع غزة يتم خلالها تبادل الأسرى مع الاحتلال، والمطالبة بوجود ضامنين دوليين لتنفيذه.وأكدت حركة "حماس" أنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى"، باعتبارها الثوابت الأساسية للمقاومة الفلسطينية.وتتضمن الخطة ثلاث مراحل، مدتها 4 أشهر ونصف، بحيث يتم فيها مبادلة الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين يتم تحديد عددهم، وإعادة إعمار غزة، وضمان الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة وتبادل الجثث والرفات؛ والاشتراط بأن تكون روسيا وقطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا، دولا ضامنة لتنفيذ الاتفاق.كما شمل الرد ملحقاً يتعلق بتفاصيل المرحلة الأولى والتي تهدف للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سن 19 عاماً غير المجندين)، والمسنين والمرضى، مقابل عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين.وتتضمن تلك المرحلة تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز قوات الاحتلال خارج المناطق المأهولة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كل مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيمات الإيواء للسكان.وفي آخر الملحق طلبت "حماس" أن تتولى مصر وقطر قيادة الجهود مع كل من يلزم من الجهات للإدارة والإشراف على ضمان وتحقيق وإنجاز عدد من القضايا.وفي المرحلة الثانية سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع، مقابل إطلاق سراح عدد محدد من الأسرى الفلسطينيين، بينما في المرحلة الثالثة سيتم إطلاق سراح جثث القتلى الإسرائيليين مقابل جثث الشهداء الفلسطينيين. وتنص الخطة على إتمام الإجراءات القانونية اللازمة الضامنة لعدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين والعرب، على نفس التهمة التي اعتُقلوا عليها، وتحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تم اتخاذها بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ووقف اقتحامات وعدوان المستوطنين ضد المسجد الأقصى وعودة الأوضاع فيه إلى ما كانت عليه قبل عام 2002.كما تشمل تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكان (بما لا تقل عن 500 شاحنة) من المساعدات الإنسانية والوقود، بشكل يومي، وإتاحة وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية لكل مناطق القطاع، لاسيما شماله.وتنص على عودة النازحين لأماكن سكنهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرية حركة السكان بكل وسائل النقل وعدم إعاقتها، وخاصة من الجنوب إلى الشمال، وضمان فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وعودة التجارة والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع بدون معيقات.كما تشمل رفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح، وضمان خروج جميع الجرحى للعلاج في الخارج دون قيود، بينما تتولى مصر وقطر قيادة جهود الإدارة والإشراف على ضمان تحقيق؛ إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام والأنقاض، وإعادة إعمار المستشفيات والمخابز وإدخال ما يلزم لإقامة مخيمات للسكان/ خيم لإيواء السكان، والمساكن المؤقتة، بالإضافة إلى 200 ألف خيمة إيواء، بمعدل 50 ألف خيمة كل أسبوع، لإيواء من دمر الاحتلال بيوتهم خلال الحرب.ويشترط المقترح بإعمار وإصلاح البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه، وإقرار خطة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامة التي دُمرت بسبب العدوان، وجدولة عملية الإعمار في مدة لا تتجاوز 3 سنوات، واستئناف الخدمات الإنسانية المقدمة للسكان، من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها وخاصة "الأونروا"، وإعادة تزويد القطاع بالوقود اللازم لإعادة تشكيل محطة توليد الكهرباء وكل القطاعات.في حين يتم البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة للعودة إلى حالة الهدوء التام والمتبادل، فيما أكدت الخطة بأن عملية التبادل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى تحقق الالتزام بدخول المساعدات الكافية والإغاثة والإيواء التي تم ذكرها والاتفاق عليها.وفي الأثناء؛ ارتكب الاحتلال 12 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و143 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة عدوانه إلى 27585 شهيدا و66978 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.وارتفعت وتيرة القصف الجوي على رفح وامتدت من الحدود الشرقية والجنوبية إلى غرب المنطقة، من دون أن تسلم مختلف أنحاء القطاع من سلسلة غارات الاحتلال الهمجية، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.