 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض حاد في كمية المساعدات الواصلة لغزة منذ استهداف رفح

صعوبات كبيرة في توصيل المساعدات إلى غزة (AP)
صعوبات كبيرة في توصيل المساعدات إلى غزة (AP)
قالت الأمم المتحدة الأربعاء، إن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة انخفضت بمقدار الثلثين منذ أن بدأت "إسرائيل" عمليتها العسكرية في منطقة رفح بجنوب القطاع هذا الشهر.اضافة اعلان

ونقلا عن قناة "المملكة"، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن "كمية الغذاء والمساعدات الأخرى التي تدخل غزة، والتي كانت بالفعل غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، تقلصت بصورة أكبر منذ السابع من أيار".

وذكر المكتب أنه منذ السابع من أيار/ مايو الحالي وحتى الثلاثاء، بلغ متوسط الشاحنات التي تصل إلى غزة 58 شاحنة في اليوم مقابل متوسط يومي قدره 176 شاحنة مساعدات خلال الفترة من الأول من نيسان/ أبريل إلى السادس من أيار/ مايو، ما يمثل انخفاضا بواقع 67%، موضحة أن هذا العدد لا يشمل بضائع القطاع الخاص والوقود.

وتقول الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، إن هناك حاجة لإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا من المساعدات والسلع التجارية إلى القطاع.

ومنذ اندلاع الحرب قبل نحو ثمانية أشهر، كانت المساعدات المقدمة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني تدخل بشكل رئيس عبر معبرين إلى جنوب غزة؛ هما معبر رفح من مصر ومعبر كرم أبو سالم من "إسرائيل".

لكن إدخال المساعدات شهد اضطرابا منذ كثف الاحتلال عملياته العسكرية في رفح.

وأغلقت مصر معبر رفح بسبب التهديدات التي قد تتعرض لها الأنشطة الإنسانية لكنها وافقت الجمعة، على إرسال المساعدات والوقود المتراكم مؤقتا عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن شاحنات المساعدات تضاءلت "بسبب إغلاق معبر رفح، وعدم القدرة على نقل السلع بشكل آمن ومستمر من معبر كرم أبو سالم، فضلا عن محدودية عمليات التسليم عبر نقاط الدخول الأخرى".

وقال نائب مندوب "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة جوناثان ميلر أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، إن "إسرائيل" تخوض حربا ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وليس ضد المدنيين في غزة.

وأضاف: "لهذا السبب تلتزم إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من كل نقطة دخول ممكنة. وعلى الرغم من إطلاق حماس صواريخ على معبر كرم أبو سالم، إلا أنه يعمل بكامل طاقته وشاحنات المساعدات تواصل الدخول".

وبدأت عمليات لنقل المساعدات بحرا من قبرص إلى رصيف عائم بنته الولايات المتحدة في غزة في 17 أيار/ مايو، إلا أن الولايات المتحدة أعلنت الثلاثاء، إزالة الرصيف مؤقتا بعد انفصال جزء منه.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه لم تدخل أي مساعدات إلى غزة من الرصيف يومي الاثنين والثلاثاء.
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