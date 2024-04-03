الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انسحاب بعض الحاضرين من إفطار رمضاني مع بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن-(وكالات)
الرئيس الأميركي جو بايدن-(وكالات)

انسحب عدد من الحضور من الإفطار الذي جمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع شخصيات من العرب والمسلمين بينهم أطباء عادوا من غزة.

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 وأضافت المصادر لقناة الجزيرة، أن بايدن دعا عددا من الحضور للقاء موسع في البيت الأبيض لمزيد من النقاش بشأن وجهة نظرهم في الحرب، مؤكدا أنه "سيفعل كل ما بوسعه لمنع سقوط مدنيين في غزة".


وأوضحت المصادر أن الطبيب ثائر أحمد الذي عاد من غزة قال لبايدن "لا يمكنني البقاء بهذه المناسبة بينما يقتل الناس في غزة"، إلى جانب تسليمه للرئيس الأميركي ونائبته رسالة من طفل نازح برفح فقد عائلته.


كما أشارت المصادر إلى أن البيت الأبيض أكد للحضور أن موقفه واضح في رفض أي عملية إسرائيلية في رفح "لا تضع اعتبارا للنازحين".

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