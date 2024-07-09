انضمام "بن غفير" لـ"مجلس الحرب" يقلل فرص الانفراجة بمفاوضات تبادل الأسرى

نادية سعد الدين

بانضمام الوزير المتطرف، "ايتمار بن غفير"، إلى ما يسمى "مجلس الحرب"، فإن فرص تحقيق انفراجة في مفاوضات تبادل الأسرى تتضاءل، حتى تكاد تكون معدومة، بميل كفة المؤيدين فيه لاستمرار حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.

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وعلى وقع جولة أميركية جديدة للمنطقة تستهدف الضغط في سبيل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى يبدو أن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، أراد أن تكون المصادقة على انضمام "بن غفير" إلى ما يسمى المجلس الأمني المصغر لإدارة الحرب على غزة، "سرية" وغير معلن عنها، خشية إثارة حفيظة المعارضة الصهيونية، وفق هيئة البث بالكيان المحتل.



ولطالما ضغط "بن غفير" للانضمام إلى "مجلس الحرب"، لاسيما بعد انسحاب عضواه من حزب "معسكر الدولة"، "بيني غانتس" و"غادي آيزنكوت"، منه، في 9 حزيران (يونيو) الماضي، بالتزامن مع تهديده، إلى جانب الوزير المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، بالانسحاب من الحكومة حال التوصل لاتفاق لوقف العدوان ضد قطاع غزة.



وقد أدى ذلك الوضع الداخلي المضطرب إلى قيام "نتنياهو" بحل المجلس مؤقتا، مع مواصلة إجراء المشاورات المتعلقة بإدارة الحرب في منتدى أصغر يضم وزير جيش الاحتلال، "يوآف غالانت"، ورئيس حزب "شاس"، "آرييه درعي"، ووزير الشؤون الإستراتيجية، "رون دريمر"، وما يسمى رئيس مجلس الأمن القومي، "تساحي هنغبي".



في حين يعمل زعيم المعارضة الصهيونية، "يائير لبيد"، مع قادة المعارضة الآخرين، لإسقاط حكومة "نتنياهو"، وسط تظاهرات احتجاجية عارمة للمطالبة بوقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق لاستعادة أسراهم في غزة.



وتتصاعد حدة الاتهامات الداخلية الصهيونية "لنتنياهو" بالسعي إلى تخريب الجهود الحالية للتوصل إلى صفقة مع حركة "حماس" خوفا من حل الحكومة اليمينية، ومحاكمته على جرائم "فساد" متهم بها.



يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة وفد أميركي، برئاسة مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "وليام بيرنز"، للمنطقة، في مستهل جولة جديدة من المفاوضات الرامية للتوصل لهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.



ومن المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة أن تتجدد المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال وحركة "حماس"، بوساطة مصر وقطر، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الجانبين، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



وفي سياق ترتيبات استئناف هذه المفاوضات، بدأ وفد صهيوني برئاسة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، "رونين بار"، زيارة إلى مصر، أول أمس، بالتزامن مع وصول الوفد الأميركي برئاسة "بيرنز" إلى القاهرة.



فيما أفادت هيئة البث الرسمية في الكيان المحتل بأن رئيس جهاز الموساد الصهيوني، "دافيد برنياع"، سيتوجه إلى الدوحة، أمس، لإجراء مباحثات حول "صفقة" تبادل الأسرى.



ولم تنجح جهود الوسطاء حتى الآن في التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وفي الأثناء؛ اتهمت حركة "حماس"، في تصريح لها، "نتنياهو" بوضع المزيد من العقبات أمام المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، وأكدت أنها من جانبها تقدم "مرونة وإيجابية" في مسار التوصل لاتفاق.



وقالت الحركة، "في الوقت الذي تقدم فيه "حماس" المرونة والإيجابية لتسهيل التوصل لاتفاق لوقف العدوان الصهيوني، فإن "نتنياهو" يقوم بوضع المزيد من العقبات أمام المفاوضات ويصعد عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني ويمعن في محاولات تهجيره قسرا من أجل إفشال كل الجهود للتوصل لاتفاق".



وطالبت الحركة الوسطاء "بالتدخل لوضع حد لألاعيب نتنياهو وجرائمه"، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والضغط لوقف جريمة الإبادة.



وكان "نتنياهو" قال، في تصريح سابق، إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يجب أن يسمح للاحتلال بمواصلة القتال حتى يحقق أهدافه الحربية.



وزعم، أن الاتفاق يجب أن يحظر تهريب الأسلحة إلى "حماس" عبر الحدود بين غزة ومصر، ويجب ألا يسمح لآلاف عناصر المقاومة بالعودة إلى شمال غزة، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالكيان المحتل، في موقعها الإلكتروني .



وشكك محللون داخل الكيان المحتل في جدية "نتنياهو" في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة "حماس، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقالوا إن "نتنياهو" يخشى من أن إبرام الاتفاق المحتمل من شأنه أن ينهي الحرب على غزة، ما سيؤدي لسقوط حكومته في ظل تهديدات المتطرف "بن غفير"، والوزير المتطرف وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني "سموتريتش" بمعارضة الاتفاق.

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