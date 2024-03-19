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الثلاثاء 19 آذار 2024
1:13 ص
انفجارات ضخمة بعد 3 غارات إسرائيلية على مدينة رفح
19 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات على مناطق متفرقة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
بدورها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع أصوات انفجارات ضخمة بعد سلسلة غارات تنفذها طائرات الاحتلال على مدينة رفح.
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