انفجارات واشتباكات عنيفة غرب مدينة غزة

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قالت وسائل إعلام فلسطينية إن انفجارات واشتباكات عنيفة تدور غرب مدينة غزة، وفي محيط مجمع الشفاء الطبي، ومخيم الشاطئ.وأضافت أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق قنابل الإنارة في محيط شارع الجلاء والنصر وسط مدينة غزة.