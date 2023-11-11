الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انفجارات واشتباكات عنيفة غرب مدينة غزة

قطاع غزة
انفجارات واشتباكات عنيفة غرب مدينة غزة
قالت وسائل إعلام فلسطينية إن انفجارات واشتباكات عنيفة تدور غرب مدينة غزة، وفي محيط مجمع الشفاء الطبي، ومخيم الشاطئ.
وأضافت أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق قنابل الإنارة في محيط شارع الجلاء والنصر وسط مدينة غزة.اضافة اعلان
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