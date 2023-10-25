انفجار في أم الرشاش المحتلة بصاروخ من غزة

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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن انفجارا دوى في مدينة إيلات قد يكون ناجما عن إطلاق صاروخ من غزة، وأضافت الإذاعة أن صفارات الإنذار دوت في قاعدة سلاح الجو في عوفدا شمال إيلات.كما قالت كتائب القسام إنها أطلقت صاروخ "متبّر" باتجاه طائرة إسرائيلية مسيرة في سماء خان يونس جنوبي غزة.كما كشفت القسام أنها قصفت إيلات بصاروخ عياش 250 ردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء.