 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انفجار مسيرة في الجليل الأسفل

إحدى مسيرات حزب الله - (أرشيفية)
إحدى مسيرات حزب الله - (أرشيفية)
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، بانفجار طائرة مسيرة أطلقت من جنوب لبنان، قرب مدينة الناصرة، في منطقة الجليل الأسفل، شمالي فلسطين المحتلة.اضافة اعلان

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن طائرة مسيرة أطلقت من جنوب لبنان، وتوغلت في منطقة الجليل الأسفل، دون أن يتمكن الجيش من اعتراضها، حتى انفجرت قرب الناصرة.

ولم تُشر الصحيفة إلى ما إذا وقعت إصابات أو أضرار جراء انفجار المسيرة من عدمه.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف مواقع وتجمعات جنود إسرائيليين قرب حدود لبنان.

كما أعلن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية داخل موقع بركة ريشا، بصاروخ موجه، وأصابها بشكل مباشر.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية أخرى وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا يوميًا عبر الحدود.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل. (القاهرة الإخبارية)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - (أرشيفية)

واشنطن تحذر الاحتلال من انهيار السلطة الفلسطينية

منذ24 ساعة
جيش الاحتلال في غزة

بعد المجزرة المروعة.. الاحتلال يصدر بيانا بشأن قصف مدرسة النصيرات

06 حزيران 2024
ممثل الاحتلال في محكمة العدل الدولية بلاهاي القاضي أهارون باراك - (أرشيفية)

إعلام عبري: استقالة ممثل "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية

06 حزيران 2024
اندلاع حرائق هائلة في "كريات شمونة"

إصابات بين الإسرائيليين بحرائق هائلة في "كريات شمونة"

04 حزيران 2024
اقرأ أيضا
جيش الاحتلال الإسرائيلي

ما مصير الاحتلال بعد إدراج جيشه على "قائمة العار"؟

منذ 16 دقيقة
علم إيران

بوساطة روسية.. طلب بحريني لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران

منذ 42 دقيقة
صاروخ البحر الأحمر يمني الصنع

أميركا: دمرنا 4 مسيرات وصاروخين في مناطق الحوثيين

منذ1 ساعة
جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أ. ف. ب)

مشكلة كبيرة يعاني منها جيش الاحتلال في غزة

منذ3 ساعة
حركة حماس

الاحتلال يعتزم بدء تجربة "حكومة بديلة" لحماس في غزة

منذ4 ساعة
أطفال فلسطينيون يتلقون رعاية صحية بسيطة بعد قصف منازلهم من قبل جيش الاحتلال في غزة.-(وكالات)

الاحتلال.. رسميا على قائمة قتلة الأطفال الأممية

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

اليوبيل الفضي 1

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لم يكن وزيرا في الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم
ترجمات
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- الصيف

الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web
 