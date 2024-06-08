انفجار مسيرة في الجليل الأسفل

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن طائرة مسيرة أطلقت من جنوب لبنان، وتوغلت في منطقة الجليل الأسفل، دون أن يتمكن الجيش من اعتراضها، حتى انفجرت قرب الناصرة.ولم تُشر الصحيفة إلى ما إذا وقعت إصابات أو أضرار جراء انفجار المسيرة من عدمه.وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن حزب الله اللبناني، استهداف مواقع وتجمعات جنود إسرائيليين قرب حدود لبنان.كما أعلن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية داخل موقع بركة ريشا، بصاروخ موجه، وأصابها بشكل مباشر.ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل لبنانية أخرى وفلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا يوميًا عبر الحدود.وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 120 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل. (القاهرة الإخبارية)