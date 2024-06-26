انقسام حاد وانسحابات وشيكة من حكومة الاحتلال

نادية سعد الدين

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عمان- يُواجه الكيان المحتل انقساماً داخلياً حاداً على خلفية أزمة تجنيد "الحريديم"، ما دفع الأحزاب الدينية الصهيونية المتشددة التي تقف وراء تنظيم اقتحامات المسجد الأقصى المبارك والمناصرة للاستيطان وتهويد القدس المحتلة، للتهديد بالانسحاب من حكومة "بنيامين نتنياهو"، بما يجعلها على حافة التفكك، بينما تصارع لإيجاد أفضل مخرج من قطاع غزة بعيداً عن مشهد الهزيمة.ويدرس أكثر الأحزاب الدينية الصهيونية غلواً، وهما حزبا "شاس" و"يهودوت هاتوراة"، المتشددان دينياً والأقوياء سياسياً، إمكانية الانسحاب من حكومة "نتنياهو"، عقب قرار ما يسمى محكمة العدل العليا بشأن "تجنيد اليهود المتشددين، الحريديم"، والذي قد يُحدث صدمة كبيرة في الائتلاف اليميني الحاكم.وندد المتطرفون بقرار ما يسمى "المحكمة العليا" الصهيونية، بإلزام طلاب المدارس الدينية "الحريديم" بالتجنيد في جيش الاحتلال، وطلبت من حكومة الاحتلال قطع الدعم المالي عن المدارس الدينية التي لا يتجند طلابها، من منطلق أنه "لا توجد صلاحية لإعفائهم".ومن المرجح أن يواجه كلا الحزبين المتشددين صعوبات في البقاء في حكومة الاحتلال، وذلك بعد قرار "المحكمة العليا" الذي يبدأ بتجنيد ثلاثة آلاف شاب من المتشددين دينياً، بالتوازي مع الامتناع عن القيام بأي عملية لتحويل الأموال بشكل مباشر أو غير مباشر لدعم من يرفض الانخراط في جيش الاحتلال.وطبقاً لصحيفة "معاريف" بالكيان المًحتل، فأن حزبين من الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب "الليكود" الحاكم بزعامة "نتنياهو" يعتزم الانسحاب من الائتلاف بسبب مجموعة من الأسباب، على رأسها ما أمرت به محكمة الاحتلال العليا قانوناً يطالب بتجنيد طلاب المدارس الدينية المتشددة (الحريديم)، وتجميد ميزانية هذه المدارس.ورأى حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي أن فرض التجنيد الإجباري على "الحريديم" سيؤدي إلى تقسيم الكيان الصهيوني، مؤكداً بأنه لا توجد قوة تستطيع منع شخص من دراسة التوراة، وفق مزاعمه.وزعم الحزب المتطرف بأن "فرض التجنيد الإجباري على الحريديم سيؤدي إلى إقامة دولتين دولة علمانية ودولة يتفرغ فيها اليهود لدراسة التوراة"، بحسب قوله.وفي وقت سابق خلال العام الماضي؛ حصل قرابة 66 ألف شاب من المتدينين المتشددين على إعفاء من الخدمة العسكرية، وهو رقم قياسي، وسط حالة الحرب التي يعيشها الكيان المُحتل، وتعدد الجبهات التي يتعامل معها.ومنذ عام 2017 فشلت حكومات الاحتلال المتعاقبة في التوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد اليهود المتدينين "الحريديم"، خلافاً للمعمول به، حيث يُطلب من المستوطنين الرجال الخدمة لمدة ثلاث سنوات تقريبا تليها سنوات من الخدمة الاحتياطية السنوية، مقابل عامين للمستوطنات اليهوديات.لكن "الحريديم" الأقوياء سياسياً، والذين يشكلون ما يقرب من 13 % من المجتمع الداخلي الصهيوني، كانوا يحصلون تقليدياً على إعفاءات في حال دراستهم بدوام كامل في مدرسة دينية.فقد تمكن اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في جيش الاحتلال لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية، لكن تخلفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر جيش الاحتلال زاد من حدة الجدل إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في تحمل أعباء الحرب.من جانبه، ‏أكد حزب "الليكود" الصهيوني الحاكم بزعامة "نتنياهو"، أن حل أزمة التجنيد في جيش الاحتلال ليس في قرار محكمة الاحتلال العليا، بل يكمن في استكمال مناقشة قانون التجنيد داخل "كنيست" الاحتلال، في ظل هجوم زعيم المعارضة، "يائير لابيد"، ضد "نتنياهو" بسبب أزمة تجنيد اليهود المتشددين.وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت، في أيار (مايو) الماضي، على قانون تقدم به "نتنياهو" بعدم فرض تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) في الخدمة بجيش الاحتلال.وطالب (الحريديم) حزب "الليكود" بتمرير قانون تجنيد جديد، في الدورة الصيفية الحالية من عمل الكنيست، في ظل الغضب الجماهيري المتصاعد من إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، خصوصا في ظل عدوان الاحتلال على قطاع غزة.وفي الأثناء؛ دعت حركة "حماس"، في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إلى "محاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضد الأسرى من أبناء الشعب الفلسطيني، ومنع إفلاتهم من العقاب، والضغط بكل الوسائل للإفراج الفوري عنهم من سجون العدو.وقالت الحركة، في تصريح لها أمس، "يأتي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي تحتفي به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم التعذيب المُمنهجة، التي يمارسها الاحتلال الصهيوني، ضدَ الأسرى والمعتقلين في سجونه ومراكز اعتقاله".وأضافت "يتعرَض الأسرى والمعتقلون لدى جيش الاحتلال النازي، منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، لأبشع صنوف الانتقام الوحشي من تجويع وإذلال وتنكيل، وإهمال طبي متعمَد، وحرمان من الغذاء والدَواء، وتكسير للأطراف، وقتل بطيء، وإعدامات ميدانية، حتى وصل عدد الشهداء تحت التعذيب في سجونه إلى نحو 60 أسيراً ومعتقلاً، بينهم نحو 40 أسيراً من قطاع غزة".وبينت أن جرائم التعذيب الوحشي تعدُ سياسة ثابتة ينتهجها الاحتلال الفاشي ضد الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين لديه، "في انتهاكٍ صارخٍ بكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والشرائع السماوية، مما يستدعي تحركاً جاداً وحقيقياً لمؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفضح هذه الجرائم والعمل بكل الوسائل لمحاكمة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب، والضغط على الاحتلال المجرم لوقف انتهاكاته ضد الأسرى والمعتقلين والإفراج الفوري عنهم".وطالبت الحركة بضرورة قيام الأمم المتحدة وكل الدول والحكومات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم، بواجبهم بالضغط على الاحتلال للسماح بزيارة الأهالي للأسرى والمعتقلين والمحتجزين في سجون ومراكز اعتقال الاحتلال، ودخول المنظمات الحقوقية والإنسانية للوقوف على أوضاعهم الإنسانية.كما دعت إلى ضرورة تحرك المؤسسات الحقوقية والإنسانية لرفع دعاوى في المحاكم الدولية ضد مجرمي التعذيب، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، ومنع إفلاتهم من العقاب، والضغط على حكومة الاحتلال الفاشية وداعميها من أجل وقف الجرائم، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني.