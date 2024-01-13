انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى "شهداء الأقصى" بشكل كامل

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انقطع التيار الكهربائي بشكلٍ كامل عن مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض على المستشفى منذ عدة أيام بالإضافة إلى نفاذ الوقود، وفقا لوزارة الصحة في غزة.وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ د. خليل الدقران إن التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن جميع أقسام المستشفى جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، فضلًا عن نفاذ الوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة، لا سيما أقسام الجراحة وأقسام الأطفال الخدج والعناية المكثفة.وأضاف الدقران أن مستشفى شهداء الأقصى وتحديدًا أقسام الأطفال الخدج والعناية المكثفة وغسيل الكلى الصناعية تشهد عملية إعدام ميداني وإبادة جماعية من قبل الجيش الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى بالقصف المدفعي وإطلاق النار من المسيرات.وأشار المسؤول الطبي إلى أن أقسام الأطفال الخدج والعناية المكثفة وغسيل الكلى تحتاج إلى كهرباء متواصلة دون انقطاع لأن بعض المرضى المتواجدين في هذه الأقسام يعيشون على الأجهزة الطبية المعتمدة كليًا على الكهرباء.وحذر من أن هذه الأقسام ستشهد مجزرة حقيقية وستتحول من أماكن لعلاج المرضى إلى مقابر جماعية سيدفنون فيها جرّاء استمرار انقطاع الكهرباء، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الطبية الأممية بالتدخل الفوري والعاجل والسماح بإمداد المستشفيات بالوقود ومنع انهيار المنظومة الطبية وسط قطاع غزة والتي تخدم مئات الآلاف من المواطنين.إرم نيوز