السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى "شهداء الأقصى" بشكل كامل

WhatsApp Image 2024-01-13 at 4.59.30 AM
انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى "شهداء الأقصى" بشكل كامل
انقطع التيار الكهربائي بشكلٍ كامل عن مستشفى "شهداء الأقصى" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض على المستشفى منذ عدة أيام بالإضافة إلى نفاذ الوقود، وفقا لوزارة الصحة في غزة.اضافة اعلان
وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ د. خليل الدقران إن التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن جميع أقسام المستشفى جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، فضلًا عن نفاذ الوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة، لا سيما أقسام الجراحة وأقسام الأطفال الخدج والعناية المكثفة.

وأضاف الدقران أن مستشفى شهداء الأقصى وتحديدًا أقسام الأطفال الخدج والعناية المكثفة وغسيل الكلى الصناعية تشهد عملية إعدام ميداني وإبادة جماعية من قبل الجيش الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى بالقصف المدفعي وإطلاق النار من المسيرات.

وأشار المسؤول الطبي إلى أن أقسام الأطفال الخدج والعناية المكثفة وغسيل الكلى تحتاج إلى كهرباء متواصلة دون انقطاع لأن بعض المرضى المتواجدين في هذه الأقسام يعيشون على الأجهزة الطبية المعتمدة كليًا على الكهرباء.

وحذر من أن هذه الأقسام ستشهد مجزرة حقيقية وستتحول من أماكن لعلاج المرضى إلى مقابر جماعية سيدفنون فيها جرّاء استمرار انقطاع الكهرباء، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الطبية الأممية بالتدخل الفوري والعاجل والسماح بإمداد المستشفيات بالوقود ومنع انهيار المنظومة الطبية وسط قطاع غزة والتي تخدم مئات الآلاف من المواطنين.إرم نيوز
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
طائرة أميركية شاركت في العدوان على اليمن

غارات أميركية جديدة تستهدف قاعدة حوثية قرب مطار صنعاء

منذ2 ساعة
مارتن جريفيث

جريفيث يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

منذ3 ساعة
قوات الاحتلال تعتقل طبيبا

عمليات بالجملة للمقاومة.. ماذا يحدث بالضفة؟

منذ4 ساعة
أمريكا وبريطانيا تشنان ضربات ضد الحوثيين في اليمن

وسائل إعلام: فرنسا رفضت دعم الهجمات الأميركية والبريطانية على الحوثيين

منذ7 ساعة
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة مستوطن بعملية إطلاق نار جنوب الخليل

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة مستوطن بعملية إطلاق نار جنوب الخليل

منذ7 ساعة
رشقات صاروخية من غزة

سرايا القدس تعلن قصفها مدينة "أسدود" برشقات صاروخية

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

مرافعة الحكومة عن الموازنة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات | منذ10 ساعة
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
 