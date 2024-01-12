الجمعة 12 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة للمرة الخامسة -(وكالات)
قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة -(وكالات)

 أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية “بالتل” و”أوريدو فلسطين”، الجمعة، الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة، نتيجة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع.اضافة اعلان
وقالت “بالتل” في منشور عبر صفحتها الرسمي على موقع فيسبوك: “نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات (الخلوي، الثابت، الإنترنت) مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر”.
وقالت “أوريدو” في منشور لها أيضا: “مع استمرار العدوان على قطاع غزة الحبيب فقد تكرر قبل قليل تضرر الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت مما أدى لتوقف كامل خدماتنا جنوب ووسط قطاع غزة”.
وليست هذه المرة الأولى التي تنقطع فيها خدمات الاتصال والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة، وإنما جرى تسجيل انقطاع الخدمات لسبع مرات على الأقل، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأدى القصف المستمر لجيش الاحتلال على القطاع، إلى تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال، كما أن نقص الوقود أدى إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة، وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.-(وكالات)
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