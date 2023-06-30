الجمعة 30 حزيران 2023
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بابا الفاتيكان: يبدو ان الحرب في أوكرانيا لن تنتهي

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بابا الفاتيكان
أكد البابا فرنسيس، اليوم الجمعة، إنه لا توجد فيما يبدو نهاية تلوح في الأفق لحرب أوكرانيا بعد اختتام مبعوث السلام المرسل من الفاتيكان محادثات استمرت 3 أيام في موسكو.اضافة اعلان

وقال بابا الفاتيكان أمام وفد ديني من بطريركية القسطنطينية: "تتطلب الحقيقة الأليمة لهذه الحرب، التي يبدو أنها لن تنتهي، من الجميع بذل جهود خلاقة مشتركة لتصور سبل السلام وصياغتها".

وقال الفاتيكان في بيان لاحق، إن "مبعوث البابا فرنسيس، وهو الكاردينال الإيطالي ماتيو زوبي، اختتم مشاوراته في موسكو حيث التقى مع يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية والبطريرك كيريل أسقف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية".


وذكر البيان أن الزيارة "استهدفت تحديد المبادرات الإنسانية التي من شأنها فتح طرق نحو السلام"، مضيفًا أنه سيجري اتخاذ خطوات إضافية"، لكنه لم يخض في تفاصيل.



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