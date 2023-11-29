باراك: "إسرائيل" تقترب من مفترق طرق حاسم

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غير قادر على قيادة "إسرائيل" خلال الحرب، وإنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية دون نتنياهو واليمين المتطرف.وفي مقال له في صحيفة هآرتس، قال باراك إن "إسرائيل تقترب من مفترق طرق حاسم، وإن استكمال مهمة تفكيك قدرات حماس العسكرية والحكومية أمر بالغ الأهمية حتى في مواجهة الضغوط الخارجية، لكن الأمر سيتطلب شهورا وقد تتفاقم التوترات المتراكمة خلف الأبواب المغلقة بما في ذلك مع الولايات المتحدة" بحسب تعبيره.وأكد أن فشل نتنياهو في قيادة الحرب يأتي من خلال إنكاره أنه لا يمكن تحقيق النصر من دون خطة واضحة بشأن اليوم التالي، إلى جانب ارتباطه بتحالف "غير مقدس" مع إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش اللذين يستغلانه لفرض أيديولوجيتهما القائلة إن غزة يجب أن تعود إلى السيطرة والمسؤولية الإسرائيلية الكاملة. (الجزيرة نت)