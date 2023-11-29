الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

باراك: "إسرائيل" تقترب من مفترق طرق حاسم

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك - (أرشيفية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك - (أرشيفية)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غير قادر على قيادة "إسرائيل" خلال الحرب، وإنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية دون نتنياهو واليمين المتطرف.اضافة اعلان

وفي مقال له في صحيفة هآرتس، قال باراك إن "إسرائيل تقترب من مفترق طرق حاسم، وإن استكمال مهمة تفكيك قدرات حماس العسكرية والحكومية أمر بالغ الأهمية حتى في مواجهة الضغوط الخارجية، لكن الأمر سيتطلب شهورا وقد تتفاقم التوترات المتراكمة خلف الأبواب المغلقة بما في ذلك مع الولايات المتحدة" بحسب تعبيره.

وأكد أن فشل نتنياهو في قيادة الحرب يأتي من خلال إنكاره أنه لا يمكن تحقيق النصر من دون خطة واضحة بشأن اليوم التالي، إلى جانب ارتباطه بتحالف "غير مقدس" مع إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش اللذين يستغلانه لفرض أيديولوجيتهما القائلة إن غزة يجب أن تعود إلى السيطرة والمسؤولية الإسرائيلية الكاملة. (الجزيرة نت)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو يحذر: إذا لم تُهزم حماس فإن أوروبا وأميركا التاليتان

14 تشرين الثاني 2023
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل عودة الرهائن

06 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير - (أرشيفية)

بن غفير يطالب بسحب الجنسية الإسرائيلية من لاعبي كرة قدم

منذ1 ساعة
430948

إيلون ماسك يرفض زيارة قطاع غزة ويكشف عن السبب

منذ9 ساعة
5526840_1659875534

توقعات بتمديد هدنة غزة ليومين أو ثلاثة

منذ10 ساعة
656679454236040ade39521c

أمريكا: لا دليل على أن حماس تستخدم الرهائن الأمريكيين وسيلة ضغط

منذ10 ساعة
428060

مجموعة السبع تدعو لتمديد هدنة غزة

منذ11 ساعة
1033722096_0_182_3500_2151_1920x0_80_0_0_7a7df77d699e97cb1c5f115ed2c3ebe1

الأمم المتحدة تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل

منذ11 ساعة
افكار و مواقف

الأبعاد السياسية للهدنة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

علاقات الأردن وإسرائيل بعد حرب أكتوبر

ماهر أبو طير |اليوم

الناقل الوطني وتأسيس شركة وطنية

موسى الساكت |اليوم

المرحلة الأخطر في عملية التبادل بغزة اقتربت

زيدون الحديد |اليوم

مشكلتنا في واشنطن قبل تل أبيب

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 