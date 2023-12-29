الجمعة 29 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

باكستان تحظر الاحتفالات برأس السنة تضامنا مع فلسطين

f76200b6947b709ce9ff139b63c2bf5d4d36b94e
باكستان تحظر الاحتفالات برأس السنة تضامنا مع فلسطين
حظرت باكستان احتفالات رأس السنة تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، على ما أعلنت الحكومة مساء الخميس داعية المواطنين إلى الالتزام بمظاهر "بسيطة".
وفي رسالة متلفزة إلى الأمة قال رئيس الوزراء أنور الحق كاكار إنه بسبب الوضع في قطاع غزة فإن الحكومة "حظرت بشكل تام جميع أنواع الفعاليات المتعلقة باحتفالات رأس السنة".اضافة اعلان
بدأ العداون الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ويتواصل حتى الآن حيث تشنّ إسرائيل منذ ذلك الحين قصفا مكثفا للقطاع المحاصر، وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما خلف أكثر من 21 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وقال كاكار الخميس إن "الأمة الباكستانية بأكملها والأمة الإسلامية تشعر بحزن عميق بسبب الإبادة الجماعية للفلسطينيين المضطهدين، وخاصة المذبحة التي يتعرض لها الأطفال الأبرياء في غزة والضفة الغربية".
تحيي باكستان ليلة رأس السنة عادة باحتفالات يتخللها إطلاق الأسهم النارية إضافة إلى عطلة مصرفية في الأول من كانون الثاني/يناير.
الخميس حظرت إمارة الشارقة بدولة الإمارات إطلاق الأسهم النارية ليلة رأس السنة بسبب الحرب في غزة.
وقالت شرطة الشارقة في منشور على فيسبوك إن قرار المنع "تعبير صادق يعبر عن التضامن والتعاون الإنساني مع الأشقاء في قطاع غزة".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
658ea1286f0f2

القسام تعلن تفجير حقل ألغام بقوة إسرائيلية وسط القطاع

منذ1 ساعة
image-575

منسق أممي: إيصال المساعدات لسكان غزة أصبح مستحيلا

منذ1 ساعة
n00944097-b

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز باتجاه فلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى

منذ2 ساعة
قصف-إسرائيلي-على-غزة-.jpg-84914f51-ab3e-4a29-b7fb-4f32361fdc91

عشرات الشهداء مع تواصل قصف الاحتلال لقطاع غزة

منذ2 ساعة
1703840250011

الاحتلال يعلن مقتل ضابط برتبة نقيب بمعارك غزة

منذ3 ساعة
1703830974416

الأمم المتحدة: وصول 100 الف نازح إلى رفح

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات |26 كانون الأول 2023
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات |26 كانون الأول 2023
النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

تهجير أمة: ما الذي أدى إلى (وتسبب في) كارثة غزة وإسرائيل‏

ترجمات |26 كانون الأول 2023
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات |25 كانون الأول 2023
 