الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

باكستان.. تدشين بئر ماء خيري تكريما لجندي أميركي أحرق نفسه لأجل غزة

بئر ماء خيري تكريما لجندي أمريكي أحرق نفسه لأجل غزة
بئر ماء خيري تكريما لجندي أمريكي أحرق نفسه لأجل غزة

دشنت الجمعية الدولية لوسائل التواصل الاجتماعي (USMED)، بالتعاون مع جمعية الخريجين الجامعيين الباكستانيين (PAMDER)، بئر ماء، تكريما للجندي الأميركي آرون بوشنل الذي أضرم النار في نفسه رداً على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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 وأوضحت الجمعيتان في بيان مشترك، الاثنين، أن البئر المذكور تم حفره في قرية محبوب شاه بمدينة تشوك قريشي، على بعد حوالي 600 كيلومتر من العاصمة إسلام أباد.


وأضاف البيان أن 100 أسرة ستستفيد من البئر.


وأواخر فبراير الفائت، توجه بوشنل نحو مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ولدى وصوله سكب بنزينا على رأسه وأضرم النار في نفسه وهو يصرخ "الحرية لفلسطين" مرارا وتكرارا، حتى توقف عن التنفس، لتعلن شرطة واشنطن لاحقا مفارقته الحياة.


وقبيل إضرامه النار في نفسه، قال بوشنل أمام مقر السفارة: "سأنظم احتجاجا عنيفا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرا مقارنة بما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم".

 

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