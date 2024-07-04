بالتزامن مع أكبر مصادرة لأراضي الضفة.. خريطة صهيونية جديدة للاحتلال

نادية سعد الدين

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عمان- على وقع نشر خريطة صهيونية جديدة بحدود "مطاطية" توسعية؛ فقد حول الاحتلال نحو 116 مليون دولار فقط من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، من أصل 2 مليار دولار ما تزال محتجزة إليه ويرفض تحويلها، وذلك بالتزامن مع قرار مصادرة أكثر من 13 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، معظمها يقع في غور الأردن، في أكبر مصادرة لأراضي الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي.وقالت السلطة الفلسطينية إن اتصالاتها والضغوط الدولية أدت إلى أن تُحول حكومة الاحتلال الأموال، مبينة أنها ستدفع باتجاه استعادة الأموال المحتجزة للوفاء بالتزاماتها المالية.ويأتي هذا التحويل، الأول من نوعه منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بالتزامن مع قرارات مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية ضمنها، بينما تنشط جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.بينما تكمن الخطورة في الخريطة الصهيونية الجديدة التي تشير إلى حدود الكيان المحتل بضم فلسطين المحتلة وكل من الأردن ولبنان وسيناء، ليشكلوا معاً جزءاً من مساحة "دولة" الاحتلال، كما يتصورها المتطرفون، بما يجسد مسعى القادة الصهاينة لأن يظل الكيان المحتل بدون حدود جغرافية رسمية معلنة حتى تبقى حدوده "مطاطية" قابلة للتوسع دوماً.وفي هذا السياق، أعاد ما يسمى وزير التراث اليميني في حكومة الاحتلال، المتطرف "عميحاي إلياهو"، من حزب (القوة اليهودية) بقيادة الوزير الإرهابي إيتمار بن غفير، نشر تغريدة تروج للدعوة إلى احتلال شبه جزيرة سيناء، بعد أكثر من أربعة عقود على معاهدة السلام المصرية – الصهيونية عام 1979.وترافق مع تلك التغريدة دعوات شعبية للتسويق لشراء قميص مطبوع عليه ما يزعمون أنها خريطة الكيان المحتل التي تشمل كامل فلسطين المحتلة، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، والأردن وسيناء، وفي منشور آخر يضيفون لبنان أيضاً، مع شعار "الاحتلال الآن".كما تضمنت رابطًا لموقع إلكتروني يبيع بضائع عليها شعار (الاحتلال الآن) ويدعو إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في سيناء وجنوب لبنان، وفي نهاية المطاف الأردن، وجاء في المنشور الأصلي الذي روج له إلياهو "الشعب يطالب بالاحتلال! الاحتلال الآن".ولم تكن تلك الواقعة المتطرفة الوحيدة، فقد أطلق الوزير المتطرف "إلياهو" العديد من التصريحات العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، كما أثار غضبًا دوليًا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي عندما دعا لإسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة وإبادة جميع سكانه، وهاجم المجتمع الدولي لاعتراضه على تهجير الفلسطينيين من غزة وعودة الاستيطان في القطاع، وفق مزاعمه المتطرفة.وينضم الوزير المتطرف "إلياهو" إلى أوساط اليمين السياسي المتطرف الذي تنشط بين صفوفه الدعوات لإعادة إقامة المستوطنات التي تم إخلاؤها خلال انسحاب الاحتلال من غزة عام 2005، وتنظيم مؤتمر خاص بهذا الشأن.كما بدأت أوساط سياسية وأمنية في الكيان المُحتل، مؤخراً، تدعو إلى ضم جنوب لبنان والاستيطان فيه، حيث عقدوا الأسبوع الماضي مؤتمراً بمشاركة وزراء ونواب في "الكنيست" لمناقشة المشروع والتحدث عن الخطط المستقبلية لإخراجه إلى حيز التنفيذ.في حين وافق المجلس الأمني الصهيوني على إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية المُحتلة والمضي قدمًا بخطط لبناء أكثر من 6 آلاف وحدةٍ سكنية استيطانية جديدة.ولطالما تهرب ساسة الكيان المُحتل عن وضع خريطة رسمية لحدوده الجغرافية، إذ بحسب آباء الصهيونية المتطرفين، فإن الحدود المتخيلة للكيان الصهيوني ليست ضمن نطاق فلسطين التاريخية فقط، وإنما تتجاوز ذلك لتمتد بين نهريْ النيل في مصر والفرات في العراق، وفق مزاعمهم.وفي الأثناء؛ تنشط جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد تسليم حركة "حماس" ردها على صفقة تبادل الأسرى، في إطار التعديل الأميركي الأخير، وسط تصريح رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، بأنه لن يكون هناك أي انسحاب لجيش الاحتلال، بل إعادة تموضع.في حين أكدت "حماس" تمسكها بموقفها الثابت حيال ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم في قطاع غزة، والانسحاب الكامل من القطاع بما في ذلك معبر رفح، ومحور فيلادلفيا وإنهاء الحصار، والبدء الفوي في الإعمار وصفقة تبادل للأسرى وفق ما تم الاتفاق عليه.واعتبرت أن تلك النقاط الأساسية يمكن أن تشكل العمود الفقري لأي اتفاق، لافتة إلى أن "نتنياهو" لا يزال مصمماً على عدم إنهاء الحرب لأن ذلك يعني انتهاء مستقبله السياسي.بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، إن حركته حريصة على الوصول لاتفاق لوقف الحرب وتواصلها مع الوسطاء مستمر، بهدف وقف الحرب وانسحاب الاحتلال الشامل من قطاع غزة.وأكد بدران، في تصريح له أمس، عدم تشدد "حماس" في مطالبها خلال التفاوض، بينما يحاول الاحتلال التشويش والمراوغة، رغم معرفته التامة بأن الضغط على قيادة الحركة والتهديد المستمر لا يجدي نفعاً.وشدد بدران على أن الإدارات الأميركية المتعاقبة منحازة بشكل كامل لموقف الاحتلال، مؤكداً حرص "حماس" على إنهاء الحرب وتحقيق المطالب الأساسية للشعب الفلسطيني والتي عليها إجماع وطني.