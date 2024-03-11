الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بالجوع والنزوح والمساجد المدمرة.. غزة تستقبل رمضان بعشرات الشهداء

فلسطينيون من غزة يتنقلون بين الأبنية المدمرة في أول أيام رمضان.-(وكالات)
فلسطينيون من غزة يتنقلون بين الأبنية المدمرة في أول أيام رمضان.-(وكالات)
عمان - بالجوع والنزوح وفقدان الضحايا وافتراش العراء وبالمساجد المُدمرة؛ يستقبل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة شهر رمضان الفضيل بمزيد من ارتقاء الشهداء والجرحى، وسط تهديد الاحتلال بمواصلة القتال لشهرين آخرين، والتلويح الخطير بالتصعيد ضد المسجد الأقصى المبارك بالنشر في الضفة الغربية ضعف قواته بغزة، في ظل تأهب أمني غير المسبوق بالقدس المحتلة، وجر المنطقة للاضطراب وتفجّر الأوضاع.اضافة اعلان
وفي رسالة فاضحة للاحتلال بأيام دامية مقبلة؛ استشهد زهاء 85 فلسطينياً ما بين فترة السحور حتى بزوع أول يوم من رمضان في فلسطين المحتلة بارتكاب ثمانية مجازر خلال قصف جويّ كثيف ضد غزة، بينما توّعد رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، بشهرين إضافيين من الحرب المسعورة، بما يشمل تهديده بالهجوم البريّ على رفح، جنوباً، رغم المحاذير الإقليمية والدولية من تبعاتها الخطيرة.
بينما أضحى القطاع شبه خالٍ من المساجد لإحياء ليالي الشهر الفضيل وصلاة التراويح، في أعقاب تدمير أكثر من ألف مسجد باتت ركاماً وأكوام دمار أو تضررت خلال العدوان الصهيوني الهمجّي، الذي أدى لارتقاء زهاء 110 آلاف ضحية بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل، وفق وزارة الأوقاف الفلسطينية.
في حين يواجه أكثر من مليوني فلسطيني، يشكلون الغالبية العظمى من سكان القطاع المحاصر، خطر المجاعة، وسط غياب الغذاء والمأوى والكهرباء والمياه، حيث يبدأ غالبية أهالي غزة شهر رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار، في وقت يواصل المجتمع الدولي تعبئته لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية.
ويستكمل الاحتلال حربه الضرّوس على المساجد، بإعلان حالة التأهب الأمني القصوى واستنفار جيش الاحتلال في أرجاء الضفة الغربية، ونشر ضعف قواته الموجودة في غزة، لأجل زيادة عددها المنتشرة ميدانياً في القدس المحتلة وبمحيط المسجد الأقصى وداخل ساحاته، في ظل التحذيرات من تصعيد الاحتلال الخطير.
ولم تتخذ حكومة الحرب قرارا بشأن عدد المصلين الذين سيسمح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ولكنها قررت نشر نحو 23 كتيبة من جيش الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية، وتعزيز "فرق الاستنفار" (الفرق المتأهبة) وهي ميليشيات إرهابية مدنية تنضوي تحت قيادة الجبهة الداخلية، كما نفذت شرطة الاحتلال في القدس، عمليات اعتقال استهدفت المزيد من الشبان الفلسطينيين.
وحذر خطيب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري، من مفاجآت إسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك، داعيًا إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى.
وقال إن الإجراءات الاحتلالية تعرقل مجيء المصلين وخاصة ممن أعمارهم دون 50 عاما"، مؤكدًا بأن "المسجد الأقصى محاصر منذ 150 يوماً ونطالب برفع الحصار عنه خلال شهر رمضان"، وبشد الرحال إليه.
وقد صعدت سلطات الاحتلال إجراءاتها ضد المصلين بالمسجد الأقصى، خاصة خلال أيام الجمعة، فمنعت الآلاف منهم من الوصول إلى باحاته، وذلك بالتوازي مع حملات الدهم والاعتقالات التي تشنّها في بلدات ومدن الضفة الغربية.
وكان الوزير المتطرف، "إيتمار بن غفير"، قد اقترح منع فلسطينيي الضفة الغربية من الدخول إلى القدس للصلاة خلال رمضان.
إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن الشعب الفلسطيني في القطاع يستقبل شهر رمضان المبارك هذا العام بمزيد من الجوع والنزوح والقتل والحصار والإبادة الجماعية.
وحمل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي، إضافة إلى الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية التي يندى لها جبين البشرية، كما حملهم المسؤولية عن حرب التجويع وعن المجازر والجرائم التي يرتكبونها ضد المدنيين والأطفال والنساء.
وبالرغم من تهديد "نتنياهو" باستمرار الحرب في قطاع غزة لشهر أو شهرين"، وأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار خلال شهر رمضان إلا إذا أطلقت حماس سراح المحتجزين الصهاينة المتبقين، فقد استبعدت واشنطن أن تبدأ حكومة الحرب بعملية عسكرية في مدينة رفح في المستقبل القريب.
وكان قد صرح الرئيس الأميركي، "جو بايدن" أن الاجتياح الصهيوني لرفح سيكون خطا أحمر بالنسبة لإدارته، موضحا أنه "من المستحيل أن يُقتل 30 ألف فلسطيني آخر"، وفق قوله.
في حين أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أن سلطات الاحتلال "تتهرب حتى الآن من إعطاء ضمانات واضحة خاصة في موضوع وقف إطلاق النار".
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