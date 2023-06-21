بالفيديو..انفجار قوي جدا واحتراق مبان وسط باريس

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أفادت وسائل إعلام فرنسية بوقوع انفجار قوي واحتراق مبان في الدائرة الخامسة بباريس.وحسب ما ذكرت قناة "BFMTV"، وقع انفجار بسبب الغاز في باريس مساء اليوم الأربعاء حوالي الساعة الخامسة مساء، حيث اندلع حريق في مبنى، فيما انهارت واجهته على الطريق.وقال النائب الأول لرئيس بلدية الدائرة الخامسة موضحا: "سكان الدائرة الخامسة، وقع انفجار للغاز للتو في ساحة ألفونس لافيران في منطقة فال دي غراس، المباني مشتعلة، ابقوا بعيدا للسماح لرجال الإطفاء بالتدخل".هذا ووصل عمدة باريس آن هيدالغو إلى الموقع حوالي الساعة 5:30 مساء، وتم إطلاق وحدة الأزمات في مدينة باريس.وأشار شهود عيان إلى وجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض، وأشخاص آخرين محاصرين في المكاتب.وذكر أحد الشهود لقناة BFMTV أنه تم بناء محيط أمني ضخم إلى حد ما، مضيفا: "لقد صدمنا..لقد كان هذا الانفجار قوياً للغاية" . وكالات